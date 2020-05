El Newcastle ofrece multimillonario contrato a Mauricio Pochettino

Escucha esta nota aquí

El técnico argentino Mauricio Pochettino tiene claro que quiere volver al fútbol inglés. Después de salir del Tottenham tras un duro inicio de temporada, los nuevos dueños del Newcastle, aún pendientes de confirmar por la Premier League, quieren que el argentino ocupe el banquillo del St James Stadium y están dispuestos a convencerle con un gran salario para levantar a otro histórico del fútbol inglés.

Según varios medios ingleses, Mohamed Bin Salman le ofrece 23 millones de dólares para que Pochettino se haga cargo del Newcastle. Una de las condiciones que pondría el argentino sería tener disponible un buen presupuesto para fichajes, algo que con el grupo saudí parece que no faltará. Según explicó Berbatov días atrás, la figura del argentino convencería a grandes futbolistas de que el proyecto va en serio y que el Newcastle es un destino fiable, no un megaproyecto que se quedará a medias.

Mientras su nombre se relaciona con el Newcastle, Mauricio Pochettino concedió una entrevista al canal británico BT Sports para repasar su trayectoria en el Tottenham, al que aseguró, le gustaría volver a entrenar. "Fue un camino impresionante que acabó de una manera que no queríamos que terminara pero, en lo más profundo de mi corazón, sé que nuestros caminos se volverán a cruzar. Puede ser en cinco, en diez años, pero antes de que muera quiero volver a entrenar al Tottenham. Estoy seguro desde el día en que me fui que mi sueño es volver e intentar terminar el trabajo que no conseguimos acabar. Fue increíble, estuvimos realmente cerca de ganar grandes títulos: la Premier, la Champions... Nos quedamos muy cerca. Quiero saber que es ganar un título con ellos porque la afición es espectacular y por todo el cariño que recibimos. Sería una buena forma de devolver todo lo que nos han dado", dijo con cierta nostalgia.

Con el Tottenham en el recuerdo, ahora, mira al futuro y ese parece que está en el norte de Inglaterra. "Nuestros caminos se han separado. Ahora solo miro para delante y estoy realmente motivado con mi próximo proyecto", afirmó. Una motivación provocada, parece, por el futuro trasatlántico del fútbol británico.

Del puesto 16 al 9

De aceptar el contrato con el Newcastle, Mauricio Pochettino pasaría de ser el decimosexto mejor pagado de esta temporada, con los 10,34 millones de dólares que recibía al año del Tottenham, al puesto seis del ránking gracias a los 23 kilos de las Urracas. El argentino se quedaría entre los 26 millones de dólares de Zinedine Zidane, DT del Real Madrid, y los 21 que percibía Ernesto Valverde en el Barcelona./(as)