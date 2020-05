Policía aprehende a 20 supuestos vandálicos en El Alto pero continúan incidentes

Escucha esta nota aquí

La Policía Boliviana logró aprehender a una veintena de personas, entre ellos, un menor, que provocaban actos vandálicos en la zona de Puente Vela de la ciudad de El Alto. Los sucesos se repitieron en otros puntos del distrito 14 desde anoche y según la alcaldía de esa ciudad, todavía hay incidentes activos.

“Se aprehendió a estas personas, cuando trataban de apedrear a la gente que pasaba en la zona de Senkata, cuando maltrataban a vehículos. Incluso, hubo una ambulancia de la Caja Nacional de Salud. Fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, donde se va a ser un informe respectivo, una acción directa y pasarán a conocimiento del Ministerio Público”, manifestó a EL DEBER, el director departamental de la Felcc-La Paz, Juan Luis Cuevas.

Los incidentes empezaron la noche del jueves, cuando, por convocatoria en redes sociales, se llamó a un “cacerolazo” y “petardazo” rechazando las medidas del Gobierno por el coronavirus y la exigencia de elecciones lo más pronto posible.

En la ciudad de El Alto, se instalaron bloqueos y se quemaron llantas, junto a la protesta. Más tarde, dañaron con piedras a dos Waynabuses que cumplían con el transporte del personal de salud. El grupo movilizado de pobladores también destrozó bienes institucionales de las Fuerzas Armadas.

Según la autoridad policial, hasta ahora, los uniformados solo han tratado de que no se haga daño a la propiedad privada, tratando de evitar más violencia.

Algunos de los aprehendidos que pudieron ser entrevistados, señalaban que fueron obligados a protestar públicamente, “porque (el Gobierno) no te ha dado los bonos que prometieron” y que no estaba informados de que hoy no se podía salir de casa.

Los incidentes se concentraron en Puente Vela, Senkata y la Policía este medio día, reportaba intentos de bloqueo en el sector en Ventilla, aunque indicó tener información de que la protesta está organizada por gente del sector de Achocalla.

Querella y suspensión de rutas

Henry Contreras, secretario Municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza de la alcaldía de El Alto, lamentó los actos vandálicos en el sector del distrito 14, donde apedrearon los buses municipales, atentando contra la vida del personal de salud.

Dijo que el municipio se va a adherir a la querella que presente la Fiscalía, en calidad de víctimas

Por su parte, Sergio Saavedra, director del WaynaBus, lamentó la agresión de “turbas de gente que ha emboscado los buses” en la ruta norte que pasa por el puente de Río Seco al hospital del Norte y va rumbo a San Roque.

“En la altura de parada 8 nos interceptaron, apedrearon y gritaron. Tuvimos la reacción oportuna de los conductores. A 100 metros antes de llegar al Distrito 14 se armaron turbas que emboscaron a los buses y no se podían mover. No había intervención policial en ese momento. Agradecemos que no hay reportes de gente herida. Pero tendrán que generarse las investigaciones respectivas”, señaló.

Saavedra mencionó que, mientras tanto, se ha paralizado el transporte del WaynaBus, mientras no haya las garantías necesarias para movilizarse, de parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

Desde Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, apuntó a grupos políticos aines al Movimiento Al Socialismo (MAS), de provocar estos incidentes.

“Todo esto está organizado. Se ha dado plata para que cometan delitos. Es gente delincuente y criminal. Esto lo ha hecho el MAS”, dijo.