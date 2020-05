Oye, sí, vos... "Vamos resiste"

Escucha esta nota aquí

"Vamos resiste", así titula la creación de un grupo de músicos, actores y figuras de la TV, que unieron sus fuerzas para crear una adaptación del tema "Get Up Stand Up" de Bob Marley.

"La canción en sí es un himno de lucha -aunque originalmente con otro sentido - pero con el mismo valor emocional de pedirte que te levantes y luches, nuestra versión en español se llama "Vamos resiste" y solo queremos con esta adaptación conceptual darle ánimos a la gente que está en casa o enferma, queremos también agradecer a quienes están en primera línea luchando contra el #CoronaVirus #Covid19 como los médicos, enfermeras y todo el personal de salud arriesgando sus vidas por nosotros", comentó Julico Jordán en su muro de Facebook.

En este proyecto trabajaron varias personas, como Matamba para "adaptar, escribir y corregir el borrador de letra que le entregué para darle el groove de reaggae a los arreglos vocales (Respect)", dijo Jordán.

Entre otros que formaron parte de este versión, está So Myung Jung So Myung J, quien montó todas las voces que participaron. Algunas grabadas con celular.

Por otra parte, Pato Romay se encargó de las recopilación de las imágenes para el clip, muchas enviadas desde un celular y tomas propias.

"Que esta canción y video sean de inspiración para seguir adelante en esta lucha mundial, que nos motive a compartir con los que no tienen. Gracias por compartir. Vamos resiste", concluyó Julico en su post.

Mira el clip: