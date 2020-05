¿Qué deportes se pueden jugar con distanciamiento social?

Escucha esta nota aquí

En Alemania, tres de los 16 estados federados del país han permitido la reapertura de clubes de tenis (Renania-Palatinado, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Brandeburgo). Un cuarto, Schleswig-Holstein, seguirá los pasos la próxima semana.

Mientras se ha permitido alguna forma de ejercicio en la mayoría de los países, a menudo correr solo, andar en bicicleta o caminar, otros deportes han sido difíciles pero no imposibles de practicar. DW habló con Radu, quien estaba golpeando pelotas de tenis con su compañero de juego Djon en el extenso Tempelhofer Feld de Berlín, un área que era un antiguo aeropuerto.

"En el tenis no te quedas a un metro de una persona", dijo Radu. "No necesitas estar tan cerca como lo harías jugando fútbol. Lo único que es un poco peligroso es que estás tocando pelotas. Pero si tienes cuidado y no te tocas la cara, está bien", agrega.

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus, pulsa aquí.

Prioridad para deportes sin contacto

Otros países están comenzando a estar de acuerdo con esos estados alemanes. Austria, por ejemplo, permitirá que los deportes en los que se pueda practicar el distanciamiento social, como el tenis y el golf, se reanuden a partir del 1 de mayo.

"Los deportes individuales en los que no hay contacto inmediato tendrán prioridad sobre los deportes de equipo en los que el contacto es generalmente inevitable o sobre los deportes de contacto", dijo el vicecanciller del país Werner Kogler.

Si bien la facilidad de distanciarse socialmente en el tenis y el golf parece bastante clara, ese no es el caso con todos los deportes ni para todas las personas. Max, un esgrimista de 11 años que vive en Berlín, le dijo a DW que cree que la capacidad de distanciarse socialmente en su deporte está abierta a interpretación.

"Es un poco difícil. Primero está mi brazo, y luego el florete y la distancia desde mi oponente, así que creo que es posible", dijo.

Pero si la distancia es difícil de juzgar, también es difícil de juzgar los riesgos para la salud.

"En esgrima hay una distancia natural debido a las armas utilizadas, pero cuando se trata de anotar puntos los oponentes se pueden acercar bastante, máscara a máscara", apunta el profesor Kai Gutensohn, que dirige dos laboratorios de hospital en Alemania. "En esos momentos, definitivamente existe la posibilidad de que las partículas puedan viajar a través de la malla de la máscara", advierte.

"El golf es inherentemente único”

Quizás el deporte más fácilmente adaptable al distanciamiento social es el golf. Los tiempos de salida escalonados, el cierre de la casa club y el uso de guantes para tocar las banderas son medidas lo suficientemente simples a introducir y en muchos países este deporte todavía se está practicando.

Aunque se han pospuesto tres competencias importantes, la Copa Ryder, programada para fines de septiembre, todavía está en el calendario. El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, le dijo recientemente a CNN que, suponiendo que los fanáticos estén ausentes, no hay razón para que el golf no pueda operar en gran medida como lo hizo antes.

"Nuestro deporte se presta más al distanciamiento social que cualquier otro deporte", afirma Monahan. "Si piensas en lo que sucede en el campo de juego, nuestros jugadores rara vez se encuentran a menos de 1,8 metros uno del otro. El golf es inherentemente único en ese sentido", completa

Para aquellos que practican deportes en los que se usan equipos compartidos, como la gimnasia, el profesor Gutensohn apunta que es posible que se deban hacer ajustes.

"Si el equipo de gimnasia se esparce y el número de participantes se reduce en un gimnasio, entonces el deporte puede realizarse. Pero debería haber menos entrenamiento en secuencia, no uno después del otro", dice. "Y el equipo debe desinfectarse después de que los gimnastas lo hayan tocado", señala.

Hacer ajustes se ha convertido rápidamente en una característica habitual de la vida de miles de millones de personas en todo el mundo en 2020. Para muchos, algunos pequeños cambios a cambio de recuperar su deporte serán un pequeño precio a pagar.

(rrr/few)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |