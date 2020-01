Dime con quien andas…

Últimamente nuestro presidente y su séquito dedican esfuerzos, ilusiones y discursos a respaldar incondicionalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro. Lo apoyan y hacen alarde de su apoyo. Defienden combativamente lo indefendible. Se solidarizan con lo inaceptable. Dan a entender al mundo que son compañeros de camino.

Es verdad que Maduro es un personaje fuera de serie. No cualquiera es capaz de llevar a la quiebra al país más rico del mundo. Nadie podrá presumir de haber destruido la economía de la primera reserva mundial de petróleo. No se puede premiar su inteligencia. No se puede defender ni una letra de la línea política que lleva a ese resultado. Solo cabe resaltar su estupidez. ¿Recuerda usted que conversaba con un pajarito y no se daba cuenta de que mientras tanto el país se le iba a pique? ¿Será por eso el apoyo boliviano?

Venezuela está superando los más variados récords mundiales. Ha batido hace rato las marcas de inseguridad y delincuencia. La inflación es la más grave de la historia. No tienen pan ni jabón. No hay aspirinas ni papel higiénico. Ya no pueden comer ni descomer. Y los jefes no se han dado cuenta todavía del desastre. Pareciera que ni ellos ni sus socios bolivianos se han enterado. Pero se han enterado. Claro que ven. Claro que escuchan. Tampoco es que no encuentren remedio. La desgracia de Venezuela es que la carestía es el más suculento negociado de políticos y de militares. Los incondicionales generales piden coimas astronómicas por permitir el ingreso hasta de las ayudas internacionales. ¿Será por eso la solidaridad boliviana?

Llevan semanas y meses. Todos los días sale la gente a protestar y todos los días salen ellos a matar. Maduro y sus militares tienen medalla de oro de tiro al corazón. Y en lugar de llorar de vergüenza, están orgullosos de su proceso y revolución asesina. Parecen dispuestos a acabar con la población. No se permite pensar. No hay información. No hay garantías de nada. No hay atisbos de democracia. No hay pretextos para concebir esperanzas. Solo crecen las fortunas de los gobernantes. ¿Eso apoya y respalda insistente nuestro presidente? Lo normal sería que deje claro que su revolución es diferente. Lo lógico sería que no desperdicie oportunidad para jurarle al mundo que su camino no se parece a ese fracaso. Pero no. A diario gritan que Maduro tiene derecho a matar. ¿Qué están preparando? ¿Será que por ahí irá la reelección?