Suben las exportaciones en el 1,85% y el país registra un superávit comercial

Pese a la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia del coronavirus, el comercio exterior registró un superávit comercial de $us 76 millones en el primer trimestre de este año. De acuerdo con los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) el saldo positivo es producto de la caída de las importaciones en un 19% respecto al mismo periodo de la pasada gestión. Las exportaciones subieron el 1,85%



En el primer trimestre de 2019 el comercio exterior sufrió un déficit de $us 406 millones, es decir que las importaciones fueron mayores a las ventas externas.

Sin embargo, para el primer trimestre de 2020 las adquisiciones externas llegaron a $us 1.982 millones, lo que representa una caída de $us 450 millones con relación al 2019 cuando alcanzaron a $us 2.432 millones.

Gracias a la caída la balanza comercial se mantuvo positiva. En cuestión de exportaciones, el país registró un leve crecimiento de 1,85%. Pasando de $us 2.026 millones, en 2019, a $us 2.058 millones para este año.

El mayor superávit comercial bilateral se registró con India, por un valor de $us 180 millones; mientras que el principal déficit comercial bilateral fue con China, por un monto de $us 357 millones.

Bolivia incrementó sus exportaciones, principalmente a Emiratos Árabes Unidos, Australia y Corea del Sur, pero redujo sus importaciones de la mayoría de los países debido a la pandemia que aqueja al mundo.

Pese a la emergencia sanitaria, el Gobierno en varias oportunidades indicó que viabilizara las operaciones de comercio exterior en el país.

Foto: Gabriel Vásquez