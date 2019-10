150 heridos en choque de dos trenes en Sudáfrica

Al menos 150 personas resultaron heridas este viernes en un choque de dos trenes cerca de la ciudad sudafricana de Johannesburgo, según los servicios médicos de urgencias en el lugar.



"No tenemos el número exacto de heridos, pero superan los 150. Por el momento no hay víctimas fatales", dijo, a la agencia de noticias internacional AFP, Russel Meiring, portavoz de los servicios de urgencia.



"La mayoría de las víctimas ya fueron rescatadas de los escombros y creemos que no queda nadie atrapado entre los dos trenes", agregó.



Uno de los pasajeros dijo a la agencia de noticias Eyewitness News que un tren había descarrilado y embistió al otro que estaba detenido en la estación de Booysens, al sur de Johannesburgo.



Personal del servicio ferroviario de la ciudad indicaron que estaban investigando las causas de la colisión.