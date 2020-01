Evo siente que empeora y va a Cuba de 'urgencia'

El presidente Evo Morales reveló que viaja a Cuba "con urgencia" para someterse a la operación que le retirará un nódulo en la garganta. Asegura que no siente dolor, pero que la afonía (ronquera) empeora cada vez más.

"Lamento mucho compañeros, con este pequeño problema de la garganta, informarles, por recomendación médica, y por decisión del Gabinete y del vicepresidente, mañana en la noche tengo que viajar con urgencia", aseveró la autoridad en un acto con cocaleros de los Yungas de La Paz.

Ayer los ministros de la Presidencia y Salud, René Martínez y Ariana Campero, explicaron que se adelantó la fecha de la intervención, antes prevista para mediados de abril, no por una emergencia sino por la buena evolución de la infección viral que afectaba al mandatario y que requería de medicación.

Hoy la máxima autoridad del país admitió que siente que su problema en la garganta por la tumoración benigna es cada vez más severo y por eso viaja a La Habana a atenderse.

"No siento dolor, no es un dolor, pero es una ronquera y la voz había sido tan importante; siento que cada vez va empeorando y mejor rápidamente someterse a una pequeña cirugía que es urgente con los médicos, no es un problema, es rápido, pero el problema es el reposo", agregó Evo.

Sostuvo que espera recuperar rápidamente la voz para poder entregar obras. "Todos somos seres humanos, por eso, quiero que sepan, mañana en la noche estaremos viajando a Cuba", concluyó.

Campero sostuvo ayer que el presidente deberá permanecer al menos 48 horas en reposo completo de la voz y al menos seis días no podrá hablar mucho. El viernes está programada la cirugía, que durará entre 15 a 20 minutos.