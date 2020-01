Cinco libros esenciales de Stephen King

El nombre de Stephen Edwin King resonará por siempre en la mente de todos los fanáticos del terror y de la ciencia ficción. En vísperas del lanzamiento de su más reciente publicación, el maestro creador de las obras más extraordinarias y tenebrosas que la literatura mundial ha conocido celebra hoy sus 69 años.



Con un estilo directo y sagaz, capaz de destacar aspectos cotidianos de formas impensadas, cargado de irreverencia y desprecio por lo tradicional, King ha logrado posicionarse como uno de los autores más reconocidos a nivel mundial. Sus inquietantes análisis del pensamiento humano, la milimétrica construcción de cada uno de sus personajes en un universo particular y único con detalles de personalidad que solo el más experto de los psicólogos podría imaginar, y la facilidad con la que consigue enganchar a sus lectores le han valido todos los aplausos de la crítica.



Su primera obra, Carrie, derribó como un huracán a todos los estrictos analistas literarios, que sometidos al encanto de la pluma de King lo catapultaron a la fama con apenas una publicación oficial en su currículum. El pasaje al mundo cinematográfico tampoco le ocasionó mayores problemas, pues los más destacados directores y realizadores del mundo se maravillaron instantáneamente con su trabajo, transformando la mayoría de sus obras en películas que revelan el lado más oscuro de la creatividad de este maestro del terror.

?

¿Buscas una nueva lectura? Te recomendamos estos 5 libros del maestro del terror:



1) Carrie

Una adolescente que no querrás conocer, pero a la que intentarás entender hasta el final del libro. La primera entrega de King, adaptada en decenas de idiomas y llevada a la gran pantalla con un éxito ensordecedor. Carrie es sin lugar a dudas el primer infaltable que todo lector de King que se precie de serlo debería conocer.



2) It

Eso. Un título simple, minimalista, que hasta parece vago y demasiado sencillo. En realidad este recurso de King esconde una historia extensa que remueve peligros del pasado que se vuelven presentes entre pesadillas y realidades que se confunden y entremezclan para causar una aurora del terror que, a fin de cuentas, resulta demasiado atractiva como para abandonar la lectura.



3) Misery

Un digno relato de King, obsesivo y detallista al límite. Un hombre herido luego de un accidente encuentra refugio en el hogar de una desconocida asesina serial que no pretende abandonar sus instintos para ayudarlo. Una lucha entre el terror y la vida de la que solo podía ocuparse el gran Stephen King.



4) Mr. Mercedes

En esta oportunidad King hará estremecer a todo el que se atreva a enfrentarse a Mr. Mercedes. Desde la mente de un asesino serial obsesionado con su más brillante obra, el autor realiza un viaje sin retorno por los rincones del universo del terror.



5) Quien pierde paga

La próxima entrega de Stephen King, que llegará a las librerías a partir del 22 de septiembre. No ha salido a la venta y ya está incluido en la lista de los libros imperdibles simplemente considerando el adelanto que el autor emitió sobre el relato. Otra vez un obsesivo se vuelve el protagonista al planificar un asesinato y un robo, que culminan con un desenlace tan inesperado como terrorífico.