Agente chileno considera difícil hablar con Bolivia

El agente de Chile ante La Haya, José Miguel Insulza, considera "difícil" que se pueda entablar una mesa de diálogo con Bolivia, "después de todas las barbaridades que han dicho sobre nosotros", sobre lo que se dice desde el Gobierno de Evo Morales.



"Estoy de acuerdo en que efectivamente lo que el presidente Morales y su gobierno han hecho es exactamente lo contrario a lo que deberían hacer para sacar algo", aseveró el representante en entrevista con la radio chilena Bio Bio.



Explicó que "vamos a ponernos en un caso de que le fuera bien en la Corte. Si le fuera bien, quiere decir que la Corte diría que está bien que Chile negocie con Bolivia, que es bueno que Chile negocie con Bolivia, aunque no va a prejuzgar sobre el resultado la Corte".



"Eso significa sentar en una mesa a Chile y Bolivia y, desde luego, sería bien difícil que nosotros nos sentáramos en la mesa después de todas las barbaridades que han dicho sobre nosotros", anticipó, a tiempo de reiterar que son víctimas de ofensas y agresiones.



Concluyó señalando que "ese es un problema complicado para ellos y muchos bolivianos se dan cuenta. Si leen la prensa boliviana, hay muchos que plantean eso. "Cuidado, que tenemos que negociar con Chile", lo dicen a cada rato los expertos. Entonces, estoy de acuerdo en que no se han hecho un favor con esto", manifestó.



Actualmente Bolivia sostiene un litigio marítimo contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y se analiza otra acción por el uso "ilícito y abusivo" de las aguas del Silala, ubicadas en Potosí, cerca de la frontera.