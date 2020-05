Gigi Hadid por fin habló sobre su embarazo

Escucha esta nota aquí

"Obviamente deseamos haber podido compartirlo en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por todos los buenos deseos. Así que gracias", dijo Gigi Hadid cuando Jimmy Fallon la felicitó por su nueva etapa, haciendo referencia al embarazo de la supermodelo.



A Gigi, emocionada y pillada con tremendo secreto, no le quedó otra que comentar sobre su embarazo a su amigo Fallon durante una entrevista que tocó varios temas. Por ejemplo, su reciente festejo por su cumpleaños número 23.

“En la mañana mi familia me trajo un pastel en forma de bagel, lo que me voló la cabeza, porque mi antojo han sido los bagels, los como todo el día. Así que ya estaba emocionada de que ese fuera mi pastel, y después me enteré que Buddy [Valastro] de ‘Cake Boss’ hizo mi pastel, y yo lo amo. Y no sé si fueron mis hormonas o la emoción de la cuarentena, pero lloré cada cinco minutos durante una hora cada vez que pensaba en eso”, compartió Hadid.

El dato

Los rumores del embarazo comenzaron esta semana, fueron confirmados por su mamá, Yolanda Hadid. Sin embargo, faltaba que Gigi o Zayn Malik hablaran de la noticia ante el mundo.



Inicialmente fueron TMZ y Entertainment Tonight (ET) quienes anunciaron que la modelo y el cantante estaban esperando su primer hijo juntos.



La entrevista: