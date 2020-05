La cuarentena ablandó el corazón de Frida Sofía; quiere abrazar a su madre

Escucha esta nota aquí

Después de las peleas públicas entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la paz parece estar cerca entre hija y madre.

Durante una entrevista en el programa de Univision, "El Break de las 7", la mujer de 27 años explicó que en verdad le gustaría dejar de tener problemas con su madre, tal como lo dijo Guzmán en un comunicado, y que incluso le gustaría poder abrazarla.



"Estoy bien dolida. Me encantaría un abrazo honesto, me encantaría que como dice en el comunicado, que me dé un abrazo y que haya una reconciliación verdadera. Y quiero que la gente que me conozca a mí, que conozca a Alejandra como madre. Porque todo lo que yo diga, no tiene credibilidad ni sentido. Lo tienen que ver ustedes, porque ustedes conocen a Alejandra Guzmán, no a mi mamá”, confesó Frida Sofía.



Además, Frida compartió que aunque amará a la rockera siempre, su mamá necesita afrontar los errores que tuvo con ella y disculparse por lo que hizo, pues si no regresaría a un ciclo dañino para ambas.



"La voy a amar siempre, y no sé, y será muy hipócrita diciendo 'la perdono', pero hasta ahorita necesito una disculpa, les guste o no. Sí es mi mamá, pero tóxico, es tóxico. Y ya estuvo con que ‘es tu mamá y te puede pegar’. No. No estoy juzgando, pero en general estamos muy acostumbrados a lavar los trapitos sucios en casa”, añadió.