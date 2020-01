Precios bajos encarecen el costo de la producción

La caída que han sufrido los precios de los granos en los últimos años, el contrabando que azota al país, la baja productividad y los factores climáticos adversos han ocasionado que el poder adquisitivo de los productores caiga hasta en un 50%, según algunas fuentes del sector.

Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que el sector productor viene siendo golpeado desde 2014 y 2015, cuando comenzaron a disminuir los precios de los ‘commodities’.

Sumada a la caída del precio de los ‘commodities’, a los productores también les está afectando el contrabando y la importación masiva desde los países vecinos.

A decir de Osinaga, esto ha ocasionado aún más una contracción en los precios de los cultivos; sin embargo, los valores de los insumos, de la maquinaria y de todo lo que necesitan los productores no han tenido un comportamiento igual, se mantienen y en muchos casos se han incrementado.

“Si uno se fija en los costos de producción, estos han ido en ascenso y no hay un año en que hubieran bajado. Si bien no hay un porcentaje que indique que se tiene que vender una cierta cantidad de toneladas para contratar una hora de tractor, es un hecho que el poder de compra de la producción ha descendido”, dijo Osinaga.

El ejecutivo de la CAO dio un ejemplo claro de lo que están viviendo los productores. Si alguien destinaba 10 toneladas de algún cultivo para comprar cierto producto que necesitaba, actualmente requiere de entre 14 y 15 toneladas para adquirir lo mismo.



Esta situación genera un efecto multiplicador negativo. Los productores al poder adquirir solo lo más prioritario para sus cultivos, no pueden incrementar su producción, la cual ni siquiera se mantiene, sino que disminuye.



La soya (se sembraron 100.000 hectáreas menos), el maíz, el trigo, el girasol y todos los productos de invierno se han visto afectados por esta situación.

El caso más extremo es el del arroz, que desde hace tres años sufre por los precios bajos, originados principalmente por el contrabando desde Brasil y Argentina.

Menor rendimiento

“No solo el contrabando y el factor climático han impactado negativamente en el poder adquisitivo de los cultivos, la baja productividad también”, señaló Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo.

A decir de Pantoja esta baja productividad originada por la falta de acceso a la biotecnología, ha ocasionado que se necesite por lo menos un 40% de superficie sembrada para cubrir los costos actuales de producción.

En la actualidad, una hectárea sembrada de soya está produciendo 1,8 toneladas del grano. En la gestión pasada se llegó a un máximo de hasta 2,2 toneladas del producto.