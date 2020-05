Ministro Núñez dice que no se podrá salir a la calle sin barbijo hasta el 31 de mayo

Escucha esta nota aquí

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, respondió este domingo a las consultas de la ciudadanía sobre la flexibilización de la cuarentena en el país a partir del 11 de mayo, lo que dependerá de la clasificación de los municipios y departamentos según su condición de riesgo alto, medio y moderado.

A través del programa Primero la Verdad, que se transmite por Bolivia TV, Núñez aclaró que, independientemente de la categoría, la población debe mantener hasta el 31 de mayo las medidas de bioseguridad y distanciamiento total, como uso obligatorio del barbijo para salir a la calle.

El ministro de la Presidencia reiteró que los municipios o regiones que estén en la categoría de alto riesgo serán ‘encapsulados’ aunque su actividad esté estrechamente relacionada con sus vecinos, como es el caso de los municipios de La Paz y El Alto.

“Se procederá al encapsulamiento del que tenga riesgo alto, no va a quedar otro camino. Nadie quisiera que eso suceda, pero para cuidar la vida de las personas y si no hay conciencia de la gente, va a tener que entrar la mano dura. No nos queda otra que ‘encapasular’ al municipio y la región que no esté cumpliendo con la cuarentena para evitar que los casos se disparen”, dijo Núñez.



A la consulta sobre la forma de operación del transporte público en los municipios de riesgo moderado, respondió que la cantidad máxima de pasajeros y otras medidas será reglamentada por los gobiernos municipales, en coordinación con los Servicios Departamental de Salud (Sedes) y el visto bueno del Ministerio de Salud.

Estas instancias también estarán a cargo de la reglamentación del funcionamiento de restaurantes y de otras actividades productivas.