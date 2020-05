El seleccionador eslovaco reveló los secretos para que Haaland esté sorprendiendo al mundo

Escucha esta nota aquí

Stanislav Macek cuenta la siguiente anécdota cuando le preguntan por Erling Braut Haaland. “Sabe lo que quiere. Le voy a contar una anécdota. Estando en el Salzburgo, él tenía una novia en Noruega que fue a visitarle. Bien. A los pocos días se volvió porque él dijo que tenía que concentrarse sólo en el fútbol”. Macek (42 años) es seleccionador Sub-18 de Eslovaquia y conoció al joven delantero en agosto, cuando estuvo una semana empapándose de los métodos del entrenador del conjunto austriaco, Jesse Marsch.

Por aquel entonces, el joven Haaland ya estaba mostrando a Europa su autoridad ante el gol, con varias sacudidas en la liga austriaca. En los cinco primeros partidos, marcó siete goles. “Nada más verle me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: ‘Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo”, dice Macek a AS.

Ver a Haaland es contemplar un prodigio físico. Imponente (mide 1,94 metros de altura), se mira en el espejo de Cristiano Ronaldo, un jugador hecho a sí mismo, cincelado con una filosofía stajanovista de la que bebe el noruego. “Tiene un respeto enorme por el trabajo. Cuando estuve en Salzburgo, todos me lo dijeron. Trabaja muchísimo de forma individual para mejorar. Él me llegó a decir que en su casa hacía 1.000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario”, confiesa el técnico eslovaco, quien ya tenía a Haaland en su radar.

“En marzo le vi jugar con la Sub-20 de Noruega contra la Sub-21 de Eslovaquia. Y puedo decir que no había visto una actuación individual de un joven como aquella. Ganaron 0-2 y marcó sólo un gol, pero su partido fue extraordinario. Me llamó tremendamente la atención”.

La irrupción de Haaland en el fútbol europeo, con su extraordinaria coordinación de movimientos a pesar de su altura, sus carreras vertiginosas hacia la portería y sus amagues, ha supuesto el mayor impacto de los últimos años. Macek lo compara con otro de los ídolos de la joya noruega: “Es un Ibrahimovic moderno. Incluso diría que mucho mejor en movimiento, más rápido. Y tiene una gran mentalidad a la hora de encarar el juego y la profesión. No quiere acelerar ningún plazo”. Cuando Macek compartió entrenamientos con Haaland, el nombre del ariete ya estaba copando titulares relacionándole con el Manchester United, entrenado por su idolatrado Solksjaer, la Juve o incluso el Real Madrid.

La frialdad que le caracteriza ante la portería rival también la aplica el delantero nórdico en su carrera. “Nos dijo que todavía no tenía ganas de dar un paso así y que quería dar otro. En ese momento ya se hablaba de la Bundesliga y llegó al Borussia. Ha caído de pie allí, ¿eh?”, sonríe el eslovaco. Más que eso, Haaland ha supuesto un ciclón en Dortmund: 12 goles en 11 encuentros, que son 40 en 33 encuentros si sumamos los que hizo con el Salzburgo en el inicio de temporada.

Macek respalda la apuesta que el nuevo fenómeno del fútbol hizo marchándose al Borussia: “Creo que dio un gran paso. Es uno de los mejores en Alemania. Juega al ataque, confía en lo jóvenes como Achraf, Sancho o Brandt, jugó la Champions... Pero si sigue progresando así seguramente lo veamos en poco tiempo en un equipo aún mayor, tal vez el Madrid”.

El jugador tiene contrato con el club del Signal Iduna Park hasta 2024, pero en Chamartín no le quitan ojo. El seleccionador Sub-18 de Eslovaquia no alberga ninguna duda sobre si encajaría en el Bernabéu: “Allí siempre han jugado los mejores del mundo y Haaland es uno de ellos. Es futbolista para el Madrid, sin duda…”./(AS)