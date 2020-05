Wilster anuncia que arregló la reducción salarial con sus jugadores debido a la crisis generada por la pandemia

Escucha esta nota aquí

Wilstermann logró este domingo, tras una reunión de ocho horas con los jugadores, llegar a un acuerdo sobre la reducción salarial con el plantel debido a la crisis generada por el Covid-19. Según explicó el presidente aviador, Gróver Vargas, se tomaron como base los porcentajes que los 14 clubes de la División Profesional ofertaron en un primer momento a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

Basándose en ese parámetro, el aviador y sus jugadores acordaron el pago del 50% de marzo y el 25% de abril y mayo. “Hay algunas salvedades”, agregó el titular aviador, cuyo equipo este año no solo encarará el torneo boliviano, sino también la disputa de la fase de grupos de la Libertadores. Por ello, tendrá un ingreso de $us 3.000.000 ($us 1.000.000 por partido de local en el Félix Capriles). Wilster está en el grupo C junto a Peñarol (URU), Paranaense (BRA) y Colo Colo (CHI).

Tomando en cuenta los porcentajes de pago y que la planilla mensual del aviador supera los $us 200.000, el club se ahorrará de marzo mínimo $us 100.000, mientras que de abril y mayo dejará de pagar $us 300.000. Habrá qué ver si los descuentos continúan en los próximos meses, pues es poco probable que la temporada boliviana se reanude antes de julio. Hasta el momento no hay ni fecha de reinicio de entrenamientos.

Debido a la crisis que atraviesa el fútbol mundial y nacional por la pandemia, los clubes se han quedado sin ingresos por recaudaciones, patrocinadores y pago de aportes de socios. En Bolivia, la cuarentena comenzó el 22 de marzo, situación que obligó a parar el Apertura (solo se jugaron 12 de 26 fechas del torneo) y a negociar una rebaja salarial entre los clubes y el gremio de los jugadores.

Como no hubo acuerdos, se decidió que cada club negocie con los futbolistas la reducción salarial. Así, Wilstermann es el segundo que logra un convenio de los 14 que integran la División Profesional. Antes había anunciado un acuerdo Always Ready, pacto que fue negado por un jugador, pero que uno de los capitanes del plantel, Nelson Cabrera, se encargó de ratificar. "Ya no hay nada que hablar. Todo está acordado entre Always y los jugadores, con los porcentajes respectivos", aclaró.