Las ventas de Amazon aumentan un 26%

Amazon ha facturado $us 75.452 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 26% respecto al mismo periodo del curso anterior. Esta cifra de crecimiento interanual es nueve puntos mayores que la registrada doce meses atrás. Así lo reportó la revista InfoRetail.

Sin embargo, el beneficio neto de la compañía de comercio electrónico ha caído un 29% entre enero y marzo, hasta quedarse en $us 2.535 millones. Esta disparidad de resultados entre facturación y ganancias responde al aumento de los costes operativos durante la crisis global por el coronavirus, particularmente, en lo referido a las ventas, almacenamiento, tecnología y marketing.

Así, la compañía de Jeff Bezos ha contratado a 175.000 nuevos trabajadores solo en Estados Unidos durante las últimas semanas, al tiempo que ha subido el salario mínimo de todos sus empleados de 15 a 17 dólares por hora, lo que, en conjunto, ha supuesto unos costes adicionales de personal de en torno a $us 500 millones.

"Prestar atención a los clientes y proteger a los empleados mientras continúe esta crisis durante los próximos meses requerirá destreza, humildad, invención y dinero", asegura el fundador y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos.

"En circunstancias normales, esperaríamos obtener unos $us 4.000 millones o más en ganancias operativas durante el segundo trimestre. Pero estas no son circunstancias normales. En cambio, esperamos gastar la totalidad de esos $us 4.000 millones, y quizás algo más, en gastos relacionados con Covid-19 para llevar productos a los clientes y mantener a los empleados seguros", reconoce el directivo.

Este presupuesto incluye inversiones en equipos de protección personal, limpieza mejorada de las instalaciones, rutas de proceso menos eficientes que permiten un distanciamiento social efectivo, salarios más altos por hora para los equipos de personal y cientos de millones para desarrollar sus propias capacidades de prueba Covid-19.

"Hay mucha incertidumbre en el mundo en este momento, y la mejor inversión que podemos hacer es en la seguridad y el bienestar de nuestros cientos de miles de empleados", remarca el CEO.

