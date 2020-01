Evo frena la polémica ley de empresas sociales

La Cámara de Senadores frenó el tratamiento del proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales por instructiva del presidente Evo Morales y se abrió al diálogo con la cúpula del empresariado boliviano.

El anuncio se dio luego de que el titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, diera cuenta de un estado de emergencia sectorial y pidiera al Senado reconsiderar los artículos 4 y el 7 de la norma, que, a su juicio, son los “medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas”.



El titular de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, explicó que tras definir la suspensión del proyecto de ley se determinó formar una mesa de revisión técnica para que en las próximas horas se “afinen algunos detalles” de la norma que generó preocupación en el empresariado. Dijo que se convocó para mañana a los representantes de los empresarios privados y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) para darles una explicación de la norma.

El legislador descartó que el proyecto de ley tenga un propósito de ‘confiscación’ o ‘expropiación’ de propiedades privadas y generar, de esa manera, inseguridad jurídica, como indicó la oposición política del país.

El proyecto de ley propone que los obreros se hagan cargo de empresas en quiebra y las conviertan en compañías sociales para reactivar la producción y absorber la mano de obra.

Presidente, sorprendido

En un acto público, el presidente Evo Morales afirmó que se sorprendió, a través de algunos medios de comunicación, “que el Gobierno nacional mediante un proyecto de ley, estaría planteando confiscar las empresas privadas. Quiero decirles, es totalmente falso”, aseguró.

“¿Cómo desde el Gobierno podemos plantear confiscar empresas privadas?", preguntó Morales, señalando que la intención es apostar por fomentar la creación de empleos.

Privados alistan plan

Después de haberse suspendido el tratamiento del proyecto de ley de Empresas Sociales, el sector empresarial del país anunció una reunión de emergencia hoy, en La Paz, para redactar el documento de propuesta que presentarán al Gobierno y que anticipan recogerá una contestación sectorial a la norma.

Nostas aseguró que fueron convocados para mañana por el presidente del Senado para debatir la norma. “Expondremos nuestros argumentos jurídicos y técnicos, a fin de que se evite este atentado contra los derechos de quienes hacen empresa, crean fuentes de trabajo y generan desarrollo en el país”, manifestó Nostas.

Para el titular de la CEPB es inaceptable e irracional que la norma establezca como causal para arrebatar la propiedad de una empresa el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social, durante tres meses continuos, y menos la disminución de las actividades productivas, como refiere el artículo 7 del proyecto de ley aprobado en Diputados.

Para el presidente de Cainco, Jorge Arias, la propuesta de ley vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso, la propiedad privada y la seguridad jurídica tanto del empleador como la de acreedores no laborales.



Desde su perspectiva va en contra de los principios de la economía, la seguridad jurídica y desincentivaría las inversiones privadas, más aún en una etapa de desaceleración económica en la cual la mayoría de empresas disminuirán sus actividades, lo que impactaría en el desarrollo empresarial.

A criterio del presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Horacio Villegas, hay un despropósito en la ley porque plantea como única forma de crear empresas sociales la quiebra de una unidad productiva privada. “Creo que antes de generar una norma se la debe debatir para medir los impactos. Norman, sin consenso, el alza salarial, un plan nacional de empleos y ahora pretenden una ley de empresas sociales sin medir los impactos”.

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) saludó la decisión del Ejecutivo y Legislativo de postergar y analizar el proyecto de ley de creación de empresas sociales.

Redacción del proyecto

El diputado Ignacio Soruco, titular de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, dijo que el proyecto de ley llegó a su despacho desde el Órgano Ejecutivo, cuyos artículos fueron redactados en el Viceministerio de Empleo del Ministerio de Trabajo.

Fabriles querían su norma desde hoy

La Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia esperaba que hoy 18 de mayo, declarado Día del Trabajador Fabril, el presidente Evo Morales promulgara la Ley de Creación de Empresas Sociales y la Ley de incorporación por despidos injustificados de trabajadores.



“Desde hace tres años hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo esta normativa y con el ex viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes (+). Pero ya no conocemos el proyecto final que han aprobado en la Cámara de Diputados por el que están saltando los empresarios. Nuestro proyecto no hablaba de plazos de tiempo”, recordó el secretario de Organización de la Central Obrera Boliviana, Vitaliano Mamani.



Según el dirigente sindical, la normativa se basó en el Decreto Supremo 1754 de octubre de 2013, que facilitaba la constitución de empresas sociales de carácter privado, aunque no fija plazos límites para la constitución de la entidad.



Mamani rechazó que el proyecto haya sido aceptado por el Gobierno, por cuestiones políticas y que hoy en vez de desfile de conmemoración por su día, “será una marcha de protesta” por el incumplimiento de las autoridades, de no aprobar los proyectos normativos exigidos. /MAM