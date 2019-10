Gobernador dice que una venta elevó su patrimonio

De 3.006.800 de bolivianos declarados en 2014 a 24.896.000 bolivianos pasó el patrimonio del Gobernador del Beni, Álex Ferrier, según una denuncia presentada por la oposición. La autoridad electa afirmó que el crecimiento se debe a la venta de un terreno.



"La gente sabe, toda mi vida he tenido esa propiedad, es una propiedad urbana en la ciudad de Trinidad, he sido lechero. Ese es un proyecto que se hizo urbano, un proyecto de urbanización y lo demás es entrar al juego de esa gente", afirmó en declaraciones a la red ATB.



Calificó de "política" la acusación formulada por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rodrigo Guzmán y dijo que no se prestará a la intención de desprestigiar su imagen como la primera autoridad del Movimiento Al Socialismo (MAS) en esa región del país.



Conoce más: Gobernador del Beni sube ocho veces su patrimonio



“¿Cómo es que una persona que tiene un sueldo promedio de alrededor de 10.000 a 11.000 bolivianos, puede acumular 21 millones de bolivianos sólo en un año? ¿Cómo es que esta persona puede aumentar su patrimonio en un 600 por ciento?”, increpó ayer el opositor en rueda de prensa al hacer la denuncia.



Se presentó la denuncia formal ante el ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, adjuntando las dos declaraciones juradas que realizó en los dos últimos años Ferrier ante la Contraloría General del Estado.



También puedes leer: Ferrier es el Gobernador con mayor patrimonio



A mediados de esta gestión, cuando asumió el cargo, ya se sabía que Ferrier, con 42 años y de profesión veterinario, era la autoridad regional con mayor patrimonio. El militante del MAS posee 25.406.000 bolivianos y tiene una deuda de un millón.



Declaraciones juradas de Álex Ferrier:,