Marcial Fabricano se mantiene estable en un hospital de Trinidad, sus familiares permanecen aislados

El Tata Marcial Fabricano se encuentra estable. Uno de los históricos dirigentes campesinos de Beni, que en 1990 participó en la primera marcha indígena, organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, fue atendido el sábado en el Centro Centinela Cossmil de Trinidad, luego de ser llevado por sus familiares con sospecha de coronavirus. En las últimas horas trascendió la noticia de que había ingresado a terapia intensiva, dato que fue descartado por los médicos del centro, autoridades departamentales y por sus familiares.

“El señor Fabricano se encuentra estable. Según nos indicó el director del hospital, llegó el sábado con sospechas del virus, se le tomó la prueba y todavía se están esperando los resultados, los cuales deben llegar de Santa Cruz hoy”, indicó, Jorge Gómez, director del Sedes Beni.

La familia de Fabricano se encuentra aislada en su domicilio de forma preventiva. Son 12 personas que están siendo observadas por el personal del Sedes.

Ruth Ortega, esposa del dirigente, contó que Fabricano estuvo tres días con dolor de cabeza y que, inicialmente, no presentaba más síntomas, por ello no acudieron al centro de salud. “Pensamos que eran esos dolores de resfrío, luego le dolió la cabeza y el cuerpo. Pero el sábado sintió que le faltaba el aire, así que decidimos trasladarlo inmediatamente”, mencionó Ortega.

“Espero que salgamos adelante, en Beni hay mucha gente que la está pasando mal, conozco vecinos que han muerto, no hay condiciones para la mayoría de la gente en los hospitales, sobre todo no hay especialistas. No nos queda otra que seguir orando y cuidándonos todos”, añadió.

En 2011, Fabricano fue uno de los rostros visibles del movimiento que se oponía la construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y fue crítico al gobierno de Evo Morales, a quien acusó de haber "desmontado" las conquistas de los pueblos indígenas y de "descuartizar" sus territorios.

El líder indígena tiene 77 años.