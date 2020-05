Repunte en tres productos, ventas de gas y minería apuntalan exportaciones en una economía contagiada por el Covid-19

Escucha esta nota aquí

No todos son malas noticias en el ámbito económico. Las exportaciones al primer trimestre se incrementaron un 8%, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Los resultados señalan que las exportaciones llegaron a $us 2.031 millones. Las ventas externas subieron por el buen desempeño de sectores como el azúcar, girasol y café. A eso suma las exportaciones de gas y minerales, que sintieron levemente los efectos de la crisis.



De acuerdo con el IBCE, las exportaciones no tradicionales a marzo del 2020 tuvieron un comportamiento positivo tanto el valor y volumen, registrando un incremento de un 2% y 1% respectivamente. En cifras más concretas este sector reportó ventas por un total de $us 390 millones. La cifra es mayor a los 381,8 millones registrados en el mismo periodo de 2019.

Entre los productos que más aportan a este sector está la soya; sin embargo, la oleaginosa reportó una caída en volumen (-1%) y valor (-4%), llegando a vender en el mercado exterior $us 159,4 millones.

Los productos con un crecimiento interesante fueron el girasol y sus derivados que registraron subidas, tanto en volumen como en valor de más del 80%. El total vendido llegó a $us 27.8 millones.



La exportación de azúcar reportó un crecimiento de valor de 246%, llegando a vender $us 16,3 millones. En esa línea ascendente, está el café con un crecimiento de un 21%.

Hidrocarburos

Las ventas tradicionales llegaron a $us 1.640. De estas un 33% ($us 664 millones) corresponde a gas y el restante ($us 976,5 millones) a minerales.

El valor de las exportaciones de gas natural cayeron levemente en un 1 % mientras que la venta de minerales creció en 3%.

El economista José Luis Alberti señaló que los datos de exportaciones reflejan que los síntomas de la desaceleración por el Covid-19 no llegaron aún al país.

Para el especialista, los bajos precios de las materias primas todavía no golpearon a Bolivia con la dureza con la que castigó a otras naciones.

Empero alertó que el efecto negativo comenzará a sentirse en el próximos dos trimestres.

“El efecto de esta crisis todavía no ha llegado, pero lo comenzaremos a ver después del segundo y tercer trimestres de este año”, vaticinó.