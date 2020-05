Diputado Cabrera hace su presentación espontánea a la Fiscalía, por el caso 'Puma' Rodríguez

Escucha esta nota aquí

El diputado por el MAS, Henrry Cabrera, hizo su presentación espontánea a la Fiscalía de Santa Cruz para responder por las acusaciones de su compañero político el ‘Puma’ Rodríguez que lo señaló de usar a dirigentes para atacar al actual Gobierno, y después abandonarlos a su suerte.

Cabrera después de ser acusado por su correligionario político fue citado por la Fiscalía para que preste su declaración mañana. Sin embargo, se adelantó y se presentó la mañana de este lunes a las 9:40.

"Ayer me presenté en la mañana con un memorial de presentación espontánea y he pedido que me puedan citar para que yo pueda declarar y esclarecer este caso. Hasta el momento no me han citado, no tengo citación para mañana", declaró Cabrera.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), José María Velasco, afirmó que esa unidad y la Fiscalía profundizan las investigaciones contra los ‘guerreros digitales’ que usan las redes sociales para incurrir en delitos de instigación pública a delinquir, difamación, atentado contra la salud pública y otros.

El ‘Puma’ Rodríguez, que a través de videos atacaba a las autoridades del Gobierno, fue enviado a la cárcel de Palmasola después de admitir que hacía guerra digital por encargo del diputado Henrry Cabrera.



