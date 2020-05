El peruano Christian Cueva criticó duramente al DT Sampaoli

Escucha esta nota aquí

Christian Cueva, ahora jugador a préstamo en el Pachuca de México, habló de su etapa en el Santos de Brasil y, más concretamente, de su relación con el técnico de ese momento, el argentino Jorge Sampaoli.

El peruano no se mordió la lengua al recordar al exseleccionador de la Albiceleste y su influencia en las negociaciones en el momento que buscaba una salida del Peixe.

"No puedo decir que es un gran técnico. Hablé con él y me atreví a decirle que me dijera qué era lo que estaba pasando para llegar a un acuerdo sobre mi futuro. Nos dimos la mano y le dije que buscaría mi rumbo, pero Sampaoli me dijo que volviera al otro día para darle una vuelta a todo eso. Al llegar al día siguiente, me llevé la sorpresa de que ya no podía entrenar con el primer equipo. En otras palabras, fue una falsedad", afirmó Cueva, que acusó al DT de no ir de frente con él.

"Si dice una cosa y luego sale con otra es porque no se atreve a dar la cara y ser frontal. Nunca fue sincero conmigo", agregó.

Cueva quiso dejar claro que considera a Sampaoli un gran entrenador pese a la relación que tuvieron no fue de las mejores: "No terminó mal porque nunca me miró. Nunca conversamos cuando debíamos. No puedo negar que es un entrenador que tiene buenas ideas. Uno tiene que respetarlas porque no puede jugar siempre, pero lo que sé del fútbol es que no le puedes quitar el talento o la inventiva a un jugador. Yo al menos veo así el deporte", finalizó el peruano. (AS)