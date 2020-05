Alejandro Fernández cantará para las madres el 10 de mayo

Escucha esta nota aquí

México, la tierra de las rancheras, conmemora el Día de la Madre el 10 de mayo y qué mejor forma que celebrar a las reinas del hogar que cantándoles el género de sus amores. Alejandro Fernández será el encargado de la serenata que llegará a las mamás de todo el mundo gracias al internet.

El heredero de Vicente Fernández anunció el show virtual en un video que compartió en Instagram, en el que invita a quedarse en casa y a celebrar juntos la distancia. "Porque no hay día más importante en el mundo... ¡Nos vemos el próximo 10 de mayo a las 5PM", escribió el galán mexicano en la publicación que ya alcanza las 79.000 reproducciones.

El espectáculo virtual se podrá ver a las 18:00 en Bolivia, a través de las redes sociales de Cerveza Victoria, auspiciadora del show.

El intérprete de Tantita pena y No sé olvidar cumplió 49 años el pasado 24 de abril y celebró cumpliendo el confinamiento por la pandemia del coronavirus con su familia, en una mansión secreta, de la que no para de compartir imágenes, más no su ubicación.