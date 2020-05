Sistema rechazó más de 33.000 pagos del Bono Universal; se identificó intentos de cobro doble y a funcionarios públicos

Escucha esta nota aquí

Un total de 33.252 personas fueron rechazadas en el pago del Bono Universal, según informó esta jornada el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada. Se identificó a quienes intentaron cobrar doble y a funcionarios públicos que reciben un salario del Estado y que no están habilitados para recibir ese beneficio.

“Aquellos 'vivillos' que pensaron que podían cobrar doble, les recomendamos que no pierdan el tiempo y no hagan perder el tiempo a quienes realmente tienen que cobrar los bonos”, dijo la autoridad en conferencia de prensa desde el edificio contiguo a Palacio Quemado.

La autoridad detalló que ayer, la primera jornada de pago, se llegó a realizar 40.239 abonos, con algunas dificultades en el sistema financiero; mientras que hoy, solo en la mañana, se llegó a 100.196 pagos, por lo que pidió calma a la población, recordando que se puede cobrar en un lapso de 90 días.

Entre los datos proporcionados por Parada resaltan 14.022 personas que ya habían cobrado el Bono Familia, 3.935 personas que intentaron hacer un cobro doble; es decir, fueron a un banco y luego a otro; 9.974 personas que tienen aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por lo que no están habilitados para recibir los Bs 500, y 1.379 funcionarios públicos que reciben un sueldo y que no pueden acceder al beneficio, destinado para personas que no tienen ningún tipo de ingreso económico.

Lea también ECONOMÍA Más de 40.000 beneficiarios cobraron el Bono Universal en la primera jornada Durante la primera jornada accedieron a este beneficio personas que tienen entre 50 y 60 años y que no cobran otros beneficios gestados durante la emergencia sanitaria como la Canasta Familiar o el Bono Familia

Respecto a los otros bonos, Parada detalló que hasta el momento se bordea los cuatro millones de pagos en un mes y tres días. “Este sistema de modelo de ayuda transparente llega a un 40% de la población y consideramos que se llegará a ocho millones y medio de personas”, destacó.

Finalmente, lamentó que la página web habilitada para las consultas de quiénes pueden recibir el Bono Universal fue “hackeada” y colapsó por el número elevado de visitas, pero manifestó que, aun así, se llegó a más de 100.000 consultas.