Personal del Hospital de la Pampa pide a Áñez ítems y que deje la campaña para atender la pandemia

Es un nuevo conflicto de salud en medio de la emergencia por el coronavirus. Hoy al mediodía, el personal del Hospital Pampa de la Isla, uno de los nosocomios de referencia para la internación de pacientes con Covid-19, se declaró en emergencia exigiendo ítems al Gobierno central.



La molestia de los trabajadores de salud (auxiliares de enfermería, técnicos de imagenología, administrativos, de limpieza, choferes y camilleros) surgió luego de comprobar que se había integrado nuevo personal al trabajo con ítems, mientras ellos llevan seis años sosteniendo dicho hospital bajo contratos temporales y eventuales.



“Nos enteramos que llegan los ítems a nombramiento directo y no sabemos de dónde salen los padrinos ni quién define estos ítems. Nosotros, que somos personal de más de seis años trabajando aquí, no tenemos ni un solo ítem ni un solo beneficio, ni bono de vacunación, ni escalafón”, dijo una enfermera, vocera de la protesta.



Explicaron que le enviarán un voto resolutivo a Óscar Urenda, secretario departamental de Salud, que se encuentra aislado, para tratar de que atienda su pedido y recordó que, cuando la Pampa de la Isla se convirtió en un hospital Covid-19, fueron ellos los que comenzaron a atender a los pacientes.



“Nos sentimos un poco molestos por esto y le decimos a nuestro ministro de Salud y a la presidenta Jeanine Áñez, por favor, no se olviden de Santa Cruz. Para nosotros es preocupante escuchar a nuestro secretario departamental quebrantarse en su voz porque no puedan contar con recursos. Señor ministro de Salud, estamos ante una pandemia que se está llevando muchas vidas, esto no es un chiste. Señora presidenta, dejemos la campaña, dediquémonos al pueblo y a la salud, porque si los bolivianos seguimos muriendo, ¿quién va a votar por usted si todos mueren? Piense por favor en la gente que la necesita ahora”, dijo la trabajadora del hospital de la Pampa.