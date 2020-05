En Beni llevan tres días sin recibir resultados de las pruebas y el gobernador sigue a la espera de la habilitación de tres laboratorios

Escucha esta nota aquí

Marcial Fabricano presenta los síntomas de coronavirus desde hace más de una semana. El sábado, mismo día que fue ingresado al Centro Centinela de Trinidad, se le tomó la prueba. Hasta hoy no se puede saber qué es lo que tiene el líder indígena, porque los resultados encargados al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales de Santa Cruz (Cenetrop) aún no llegan. Su situación es similar a la de cientos de pacientes que no pueden tener certeza de su malestar, mientras reciben atención en las precarias condiciones en las que se encuentran los centros de salud en el departamento de Beni.

“Afortunadamente, se encuentra estable”, dice Ruth Ortega, esposa de Fabricano, que se mantiene aislada junto al resto de sus familiares en su domicilio en Trinidad, mientras recibe las noticias desde el hospital de voz de su hijo mayor, que fue ingresado con los síntomas el 26 de abril. “Ambos se están recuperando, pero esperemos que se pongan mejor y puedan salir, como también esperamos que de una vez se tengan los resultados de las pruebas”, añadió Ortega.

La preocupación de la mujer, coincide con la del gobernador de Beni, Fanor Amapo, que manifestó su molestia porque hace varios días que se realizaron una serie de test en los centros de salud de trinitarios y hoy siguen en espera. "Son tres días que seguimos esperando, los resultados no han llegado desde Santa Cruz, suponemos que se debe a que en Santa Cruz hay mucha más demanda que acá”, manifestó la autoridad.

Amapo aguarda que este problema se solucione cuando se cuente con un laboratorio propio en la capital, como también en Rurrenabaque y en Riberalta. Según indicó, las gestiones están avanzadas para habilitar los tres centros especializados, que hoy más que nunca son demandados por la población.

La falta de resultados de las pruebas es la razón para que las autoridades del Sedes Beni no hubieran brindado el martes el reporte diario de los casos de Covid-19. El director de la institución, Jorge Gómez, confirmó los 212 casos positivos que se tienen registrados hasta el momento, y que existen 131 muestras en espera de resultados.

Además de Cenetrop, las muestras son enviadas al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) de La Paz.

Por otro lado, Gómez reiteró su demanda de respiradores, tanto para el Centro Centinela de Trinidad como para en el hospital Germán Busch, tomando en cuenta que actualmente solo funcionan dos de estas máquinas en todo el departamento. “Sin los equipos necesarios no podemos hacer nada, sabemos de la dificultad que está atravesando el personal médico. Más de una treintena ha sido dado de baja porque han sido contagiados, entonces, se hace urgente contar con más apoyo”, expresó Gómez.

El galeno adelantó que el Gobierno hará entrega hoy de equipamiento para el Centro de Salud Central, que funcionará como hospital alterno al Centinela y el Germán Busch, para las personas que no tengan síntomas de coronavirus, a modo de descongestionar los hospitales que están saturados con la atención al Covid-19.

El lunes, el ministro de Justicia Álvaro Coímbra estuvo presente en Trinidad para hacer una entrega de insumos para los hospitales que atienden pacientes con Covid-19. En la oportunidad, propuso que el encapsulamiento de la capital beniana se extienda hasta el domingo debido al aumento de los casos confirmados.

El hospital alterno cuenta con una nueva infraestructura construida con recursos gestionados por la Alcaldía, a cargo de Mario Suárez. Se adelantó que los equipos que serán entregados hoy corresponden a un 40% del equipamiento que requiere este establecimiento.

El personal médico del Centro Centinela recordó que desde hace varios días solicitaron remedios, especialmente hidroxicloroquina, anticoagulantes y cubridores gástricos, como omeoprazol y ranitidina, para los pacientes que presentan reacción a los remedios

