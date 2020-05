Gobernador y alcaldes coinciden en no flexibilizar la cuarentena en Tarija

Escucha esta nota aquí

El gobernador Adrián Oliva y alcaldes del departamento de Tarija, coincidieron en que no existen condiciones para ingresar a una cuarentena dinámica desde el próximo lunes mientras no se resuelva el funcionamiento del laboratorio para el diagnóstico de coronavirus.



A diferencia de otros departamentos del país, en Tarija se registraron 6 casos positivos de Covid-19, cinco en el municipio de Cercado y uno en Yacuiba.

“Mientras no se resuelva el laboratorio para realizar las pruebas, nosotros no estamos en condiciones de pasar a una segunda fase de la cuarentena después del 10 de mayo y no es responsable”, dijo Oliva.

El alcalde de Uriondo y titular de la Federación de la Asociación de Municipios (FAM), Álvaro Ruiz, coincidió con el gobernador de Tarija, al decir que el planteamiento unánime es prolongar la cuarentena.

En su criterio, la condición es tener al laboratorio en funcionamiento y contar con las pruebas para saber la realidad de contagios por coronavirus.

El vicepresidente del Comité Cívico, Álex Orellana, advirtió que es un error suspender la cuarentena si no se concreta su implementación luego de su instalación en el Servicio Departamental de Salud que no opera por falta de reactivos.

En otros municipios del departamento de Tarija optaron por endurecer las medidas de restricción en sus jurisdicciones para evitar la propagación de la pandemia, como el caso de Villa Montes y Caraparí que se encapsularon.

El alcalde de Villa Montes, Omar Peñaranda, afirmó que se tomó la decisión de encapsular como medida de contención para evitar contagios después de reportarse casos positivos en los municipios vecinos de Yacuiba y Camiri (Santa Cruz).

“Villa Montes es un municipio de paso de transporte nacional e internacional, que lleva carga y personas, que es difícil de controlar. Por eso pedimos a la población que acate disciplinadamente”, expresó.

El municipio de Caraparí se encapsuló desde ayer hasta el 15 de mayo, con el cierre de todos los ingresos y la paralización de actividades de las entidades financieras.

Por su parte, el alcalde Ramiro Vallejos, en coordinación con dirigentes, determinaron el encapsulamiento de los barrios Las Delicias, Fray Quebracho, Municipal y Chaqueñito, tras el primer caso positivo por coronavirus.

