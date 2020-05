Diez películas para celebrar los 59 años de George Clooney

Escucha esta nota aquí

Actor. Director. Productor. Guionista. George Timothy Clooney está hoy de cumpleaños. Nació un 6 de mayo de 1961 y ha ganado cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un Bafta en toda su carrera artística. Para celebrar sus 59 años de vida hay que conocer cinco curiosidades y 10 películas del marido de Amal Clooney.

Curiosidades

Durante casi 20 años (1987–2005) tuvo como mascota un cerdo vietnamita.

Cuando era pequeño sufría de parálisis de Bell, un mal facial temporal. No podía abrir un ojo y debido a aquello tenía la cara deformada.

Uno de sus programas favoritos es la polémica serie animada 'South Park'.

Sufrió de malaria en dos ocasiones.

Debido a que, en su niñez no hablaba del todo bien y sumándole la parálisis de Bell, sus compañeros de colegio solían llamarlo Frankenstein.

Películas

10. 'Los idus de marzo' (George Clooney, 2011)

Con su cuarta película como director, Clooney volvió a ser nominado al Óscar (en este caso al mejor guion) y se guardó uno de los papeles principales (el de candidato demócrata a la Casa Blanca) en este thriller político protagonizado por Ryan Gosling en el papel de asesor de campaña. Las cloacas de la política son puestas de relieve en una de sus mejores obras como director.

9. 'O Brother!' (Hermanos Coen, 2000)

La primera de las cuatro colaboraciones de George Clooney con los hermanos Coen, inspirada en 'La Odisea' de Homero, lo retrata como a un fugitivo que, junto a dos compañeros (Jon Turturro y Tim Blake Nelson), va al encuentro de un botín que él mismo enterró antes de ingresar en la cárcel. Es una de las tres películas de Clooney mejor valoradas por los usuarios de IMDB junto a 'Gravity' y 'Ocean's Eleven: Hagan juego'.

8. 'Ocean's Eleven. Hagan juego' (Steven Soderbergh, 2001)

Lo de Clooney saliendo de la cárcel y preparando un golpe es una constante en la filmografía del actor. Se trata de un remake del filme homónimo de 1960 interpretando a Danny Ocean, líder de una banda de ladrones que anteriormente fue interpretado por el mismísimo Frank Sinatra. La película fue un enorme éxito de público (quinta más taquillera de 2001) y dio pie a dos secuelas.

7. 'Un romance muy peligroso' (Steven Soderbergh, 1998)

Clooney es un ladrón de bancos y de corazones en esta comedia policíaco-romántica en la que interpreta a un encantador hombre, condenado a 30 años de cárcel, que trama un peculiar plan de fuga en el que se ve involucrada Jennifer López. La adaptación de la novela de Elmore Leonard 'Tú ganas, Jack' fue especialmente bien recibida por la crítica estadounidense.

6. 'Michael Clayton' (Tony Gilroy, 2007)

Dos años después de ganar su primer Óscar como actor por 'Syriana', Clooney volvió a ser nominado por su papel protagonista en este thriller en el que interpreta a un abogado que es una especie de Sr. Lobo, que arregla los problemas de sus clientes siguiendo métodos poco ortodoxos. El filme fue nominado a siete premios de la Academia de Hollywood, pero solo Tilda Swinton se llevó la estatuilla como Mejor actriz de reparto.

5. 'Tres reyes' (David O'Russell, 1999)

Resulta curioso el buen resultado obtenido de un rodaje realmente tormentoso en el que saltaron más que chispas entre Clooney y David O. Russell. El director tenía encima una gran presión, pues era el primer autor en bastantes años que recibía un presupuesto holgado por parte de Warner para hacer una película. Clooney estaba agotado, pues rodaba a la vez la serie 'Urgencias' y la película. Tras un incidente con una extra, los dos llegaron a las manos y Clooney dijo que jamás volverá a trabajar con Russell, pese a que lo considera un director extraordinario.

4. 'Up in the Air' (Jason Reitman, 2009)

Clooney recibió su tercera nominación al Óscar como actor gracias a esta comedia dramática dirigida por Jason Reitman ('Juno') en la que interpreta a un ejecutor corporativo, es decir, la persona a la que contratan otras empresas para que se encargue de los recortes de personal. Aquel año el Óscar fue para Jeff Bridges de 'Corazón rebelde'.

3. 'Buenas noches, y buena suerte' (George Clooney, 2005)

Clooney recibió sus dos primeras nominaciones a los Óscar, como director y guionista, gracias a este drama periodístico basado en hechos reales que muestra cómo el periodista de la CBS Edward R. Murrow (David Strathairn) se enfrentó en los 50 al senador Joseph McCarthy poniendo sobre la mesa los métodos sucios que este usaba en su cacería de brujas. El protagonista se reservó, además, un papel en la película, interpretando al productor televisivo Fred Friendly.

2. 'Los descendientes' (Alexander Payne, 2011)

Que a George Clooney le pongan los cuernos no es algo que uno espere ver en el cine. Pero en 'Los descendientes' el galán de Nespresso descubre que su esposa en coma lo engañó con otro. Mientras, debe cuidar solo de sus dos hijas en este filme de aires hawaianos por el que Clooney recibió su última nominación al Óscar como actor hasta la fecha.

1. 'Gravity' (Alfonso Cuarón, 2013)

Aunque todos los elogios se los llevó Sandra Bullock, no hay que olvidar a Clooney, que también trabajó en la grandilocuente película de ciencia-ficción dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, interpretando a un astronauta sumido en una peligrosa operación espacial. Es la mejor película de Clooney tanto en IMDB como en Rotten Tomatoes.