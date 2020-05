Oruro acata disciplinadamente el encapsulamiento a la espera de calificar para una cuarentena de riesgo moderado

Escucha esta nota aquí

Para la primera autoridad política del departamento de Oruro, Zenón Pizarro, el encapsulamiento es un éxito hasta el día de hoy miércoles que se desarrolla el tercer día de esta medida drástica. La autoridad expresó su optimismo para que esa situación se mantenga hasta el domingo 10 de mayo. "Este trabajo conjunto nos podría llevar a una buena categorización a nivel nacional dentro los parámetros del gobierno", dijo.



Esta semana se hará la categorización de cada municipio sobre el tipo de cuarentena que tendrán, según el comportamiento de la pandemia en sus regiones. Ese trabajo se realizará mediante el Sedes y el Ministerio de Salud, donde cada uno de los municipios del departamento debe reportar todos sus avances y resultados.



Pizarro explicó que después del 10 de mayo se conocerá la situación real en la que se encuentra el departamento de Oruro y sus 35 municipios y de acuerdo a esa muestra se definirá la organización regional que permita retomar, o no, las actividades cotidianas con normalidad.



Otros municipios



"En lo que respecta a la situación del municipio de Eucaliptus, donde se registraron 11 casos positivos y cuatro fallecidos, y un conflicto social interno que no permite la coordinación y trabajo según la norma, hemos instruido a su alcalde y su autoridad originaria que de una vez solucionen sus problemas internos en bien de los habitantes de su población", dijo la primera autoridad departamental.



Por otro lado, en Huanuni se registraron a la fecha 29 casos positivos, entre ellos el de dos policías y 40 de sus camaradas que fueron puestos en aislamiento. Ese municipio está encapsulado desde hace 10 días atrás.



En Caracollo no se registraron casos positivos hasta la fecha, de todas maneras sus autoridades dieron un paso importante al encapsular ese municipio bloqueando todos sus accesos.



El alcalde del municipio de Salinas de Garci Mendoza se comunicó vía telefónica para denunciar que más de 20 personas habrían retornado desde Montero (Santa Cruz) y que este movimiento de gente preocupó de sobremanera a toda la población. "Si bien son hijos del lugar vienen de un sector golpeado por la pandemia. Es por eso que inmediatamente nos hemos dirigido hasta la comunidad de Ucumasi distante a 180 kilómetros de la capital orureña, hemos realizado este viaje acompañados de algunos periodistas de medios nacionales, además del señor fiscal departamental para verificar este hecho, pues vamos a tomar acciones legales en contra de algunas autoridades regionales de Montero quienes autorizaron el traslado de 23 personas sin conocimiento de las autoridades nacionales", manifestó.



Informe Policial



52 personas fueron arrestadas y hubo dos vehículos retenidos durante los primeros tres días de encapsulamiento. Los infractores deben cumplir con las sanciones establecidas por las autoridades. Desde las primeras horas del pasado lunes personal policial y militar fue desplazado para evitar el tránsito irregular de personas y motorizados.



"Se han registrado más de 50 personas arrestadas en el primer día de encapsulamiento y dos vehículos retenidos, estas personas no han podido justificar su circulación en la ciudad y lógicamente han cumplido un arresto de ocho horas y después han sido puestas en libertad", informó el comandante departamental de la Policía, Cnel. José M. Cárdenas.



La autoridad policial recordó a la población que la restricción de todo tipo de circulación en las calles se encuentra vigente, esperando que la población contribuya al orden y la seguridad mientras no se anuncie una nueva disposición a ser aplicada.