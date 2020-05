El Gobierno ve que Santa Cruz, Beni, Oruro y El Alto son las regiones más críticas por contagios de Covid-19

Escucha esta nota aquí

“En este momento los lugares más críticos son Santa Cruz, Beni, Oruro y El Alto (La Paz)”, advirtió el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, un día antes de que se defina cuáles serán los departamentos que permanecerán con cuarentena total, y en cuáles se flexibilizará.

La autoridad que fue designada por la presidenta Jeanine Áñez como uno de los voceros oficiales de la denominada 'cuarentena dinámica' explicó, en contacto telefónico con este medio, que se hace un análisis completo de todas las zonas del país, para determinar hasta dónde se puede aflojar en dos diferentes distritos.

“Bolivia tiene que empezar a trabajar, esta es una pandemia que nos hace mucho daño. Hay que aprender a controlar y a convivir con ella, pero hay lugares en los que los contagios se dispararán y habrá que apretar para controlar. Luego se disparará otra región, hay que manejar la situación con aperturas y cierres”, indicó.

Señaló que en algunos casos se procederán a 'encapsulamientos', mientras que otros serán abiertos para que funcione la economía. “Esos cierres y aperturas serán parte de un proceso que tomará varias semanas. Hay que hacerlo con mucha inteligencia. El mismo pueblo se da cuenta de los peligros que va corriendo, y empieza a hacer controles entre en las zonas y barrios de las ciudades, lo que es bueno e importante”, aseveró.

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, informó la noche del martes que descarta flexibilizar la cuarentena en la capital cruceña. Explicó que la decisión fue asumida tras realizar un debate con su equipo técnico y científico.

La autoridad lamentó que en los últimos días los casos positivos de coronavirus, en el departamento y en la ciudad de Santa Cruz, estén creciendo de manera alarmante. Ante esta situación recordó el plan de salud presentado por el Gobierno Municipal para enfrentar la nueva fase del Covid-19.

“Teniendo en cuenta el crecimiento de los casos de coronavirus queremos decir con absoluta responsabilidad que en Santa Cruz de la Sierra descartamos flexibilizar la cuarentena desde el 11 de mayo. Estamos afrontando un momento crítico donde se deben extremar los esfuerzos para evitar un mayor crecimiento de los contagios que después tengamos que lamentar”, indicó Sosa.

El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, antes de declararse en cuarentena como sospechoso de coronavirus, hizo un reclamo al Gobierno.

“Con 400 casos en cuatro días, en Santa Cruz están saturándose sus hospitales Covid-19 y debemos demandar lo que hemos convenido con el Gobierno nacional, que son contratos para el personal y respiradores para nuestros pacientes. Contratos para ampliar camas de internación y respiradores para salvar la vida a la gente. Ya es una responsabilidad del Gobierno nacional porque esto no es para de aquí a una semana, es para mañana”, dijo. Con esa aseveración, adelantó un pronóstico similar al de la alcaldesa, y al que corroboró hoy Murillo.

El director del Sedes Beni, Erick Vallejos, manifestó ayer que la situación del departamento es muy delicada, “la incidencia del covid-19 es muy alta en apenas dos semanas, por lo tanto, no podemos ni pensar en flexibilizar la cuarentena. Además, añadió que se evalúa los resultados del encapsulamiento y no descartó la posibilidad de ampliarlo.

Por su parte el director del Sedes Oruro, Henry Tapia, no quiso adelantar si es que el departamento ingresará en el proceso de cuarentena dinámica, pero al mismo tiempo aseguró que es muy importante que la región mantenga el encapsulamiento. “En estas fechas el frío se va incrementando, hay que tener mucho cuidado. Estas medidas nos van a ayudar a impedir que los casos se disparen. Todo ello siempre partiendo por la responsabilidad de la población”.

El ministro de Gobierno manifestó que en La Paz las cifras comienzan a crecer “principalmente por el desorden que se ha producido en El Alto. Continúan las ferias, no se respeta la distancia social, es donde menos se han respetado los pedidos que hemos hecho para cuidar a la gente”.

Mientras tanto, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, sostuvo que de 87 municipios, el 95% no registra casos de covid-19 y adelantó que con esos datos, como ocurrirá en las diferentes regiones, el Comité de Operaciones de Emergencias Departamental Ampliado (COED) se reunirá el jueves por la mañana para definir las condiciones de la cuarentena dinámica en el departamento.

El candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló hoy que a su agrupación política le "da la impresión de que las cosas no van por buen camino, que el Gobierno está siendo superado por los acontecimientos”.



Mediante un video, el ex presidente ratificó la necesidad urgente de un diálogo nacional convocado por la presidenta Jeanine Áñez, para que, entre diferentes actores, se determinen políticas de Estado frente a la pandemia, que ya tiene 1.802 personas infectadas y 86 decesos en Bolivia.



“Si tuviéramos que escoger una palabra para reflejar el sentimiento general en el país, esa palabra es preocupación. El país empieza a sentir desconfianza y a hacerse preguntas que no son respondidas y probablemente lo que mejor ejemplifica esta situación es lo que pasa con Santa Cruz, que tiene el 60 por ciento del total de contagios del país, el responsable de salud entró en cuarentena por el riesgo de contagio. Eso muestra algo muy preocupante, que el sistema de salud cruceño está a punto de colapsar. Es decir, que no hay el número de unidades de terapia intensiva disponibles para la cantidad de enfermos que van llegando”, advirtió.