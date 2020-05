Bolivianos temen perder su trabajo en España ante la imposibilidad de volver por cuarentena del coronavirus

Escucha esta nota aquí

Carlos M. A., de 51 años, es un boliviano que llegó de vacaciones al país y ahora no puede retornar a España, donde la situación se normaliza gradualmente, porque está varado en Santa Cruz por la cuarentena por el coronavirus. Similar es el caso de Nelly García, que está preocupada porque teme perder su trabajo, el alquiler de su habitación sigue vigente y tampoco puede cobrar el Bono Universal en el país.

El cruceño llegó el 1 de marzo a Santa Cruz y el 28 tenía previsto retornar al país ibérico, pero al suspenderse los vuelo nacionales e internacionales por el coronavirus, no puede salir del territorio nacional. Trabaja en una planta procesadora de aceitunas y ya lo convocaron para retornar a sus actividades laborales. “Como las cosas se están regularizando allá, la empresa nos volvió a convocar, pero no sabemos cómo retornar… Perderemos el trabajo, la empresa me cesará, al final me echarán definitivamente”, lamentó, en contacto telefónico con EL DEBER.

Pese a que hubo un vuelo solidario a Europa, dijo que no los dejaron abordar porque solo era para personas con pasaporte de algún país de ese continente. “Tenemos los documentos, no tenemos el pasaporte español, pero tenemos la tarjeta de residencia legal”, explicó.

Indicó que acudió al Consulado de España, pero deslindaron responsabilidades y en Boliviana de Aviación (BoA) tampoco le reprogramaron el vuelo. En el caso de García, que actualmente está en Punata, Cochabamba, llegó con cuatro de sus familiares de vacaciones el 4 de febrero y debía retornar el 30 de marzo. Hasta ahora ya reprogramó su vuelo de retorno en cinco oportunidades hasta el 4 de junio. No obstante, el 1 de abril ya tenía que estar trabajando en Madrid.

“Falta saber si mi trabajo me espera, creo que, a estas alturas, ya no…”, relató vía teléfono. Contó que existen muchos connacionales en su misma situación y lo peor de todo es que no tomaron las previsiones en cuanto al dinero para su estadía, en caso de una emergencia sanitaria como la actual. “Los cuartos que alquilamos en España siguen corriendo y muchos no tomaron la previsión del dinero que iban a gastar (en Bolivia por la cuarentena), encima no podemos cobrar el bono del Gobierno”, manifestó.