Millones de estadounidenses no quieren vacunarse

Los científicos de todo el mundo están trabajando duramente para desarrollar una vacuna para el Covid-19, pero hay millones de estadounidenses que no se la pondrán aunque estuviera ya disponible. Según una encuesta de Morning Consult, un 14% de los adultos de Estados Unidos no se vacunarían y el 22% no está seguro de si lo haría. En otra encuesta, ésta impulsada por los politólogos Kristin Lunz Trujillo y Matt Motta, el porcentaje de los que dijeron que no se vacunarían subía al 23%. Así lo reportó el portal Mundo Deportivo.

Los activistas contra las vacunas han estado organizando protestas en Estados Unidos contra las órdenes de los gobernantes de confinarse en sus casas para frenar la pandemia de coronavirus, argumentando que se trata de una situación alimentada por gobiernos y entidades farmacéuticas corruptas.

Según los datos de la encuesta de Morning Consult, el 64% de los adultos estadounidenses dicen que sí se pondrían una vacuna contra el coronavirus un porcentaje que aumenta al 80 por ciento entre los mayores de 65 años. En cambio, entre 35 y 44 años ese porcentaje ya baja al 53%. El 18% dijo que no y un 28% dijo que lo sabía si lo haría.

En cuestiones políticas, los republicanos (20%) son más propensos que los demócratas (7%) a insistir en que no se vacunarían. La preocupación por el coronavirus también ha bajado, según la encuesta de Morning Consult: el porcentaje de estadounidenses que dicen que el coronavirus es un “riesgo grave para la salud” ha bajado 11 puntos desde principios de abril y ahora representa el 30% de los adultos estadounidenses.

