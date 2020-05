Ciani: "Ibrahimovic solo odió a cuatro compañeros; uno era Cavani"

Escucha esta nota aquí

No es ningún secreto que Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani no hicieron buenas migas cuando coincidieron en el PSG. Pero las revelaciones hechas por un excompañero confirman su mala relación y la opinión que el sueco tenía del uruguayo.

Michael Ciani, quien compartió vestuario con Zlatan en Los Angeles Galaxy de la MLS, contó en RMC Sport algunas de las confesiones del ariete sueco en la intimidad del vestuario.

"Si eres cercano a Cavani, a ‘Ibra’ no le gusta. O estás con ‘Ibra’ o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG, La única persona con la que no se llevaba bien era Cavani. Me dijo que solo había odiado a tres o cuatro compañeros en su carrera... y uno de ellos era Cavani", aseguró en los micrófonos de la radio francesa.

El sueco y el uruguayo fueron compañeros en el PSG entre 2013 y 2016. Cavani sigue en filas del campeón del fútbol francés. (AS)