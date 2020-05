Siete municipios de Cochabamba mantendrán cuarentena estricta hasta el 31 de mayo

Escucha esta nota aquí

Siete municipios de Cochabamba determinaron mantener la cuarentena total hasta el 31 de mayo en cumplimento al Decreto Supremo 4229, ya que afirman que no están listos para ingresar a una cuarentena dinámica.



En conferencia de prensa, la gobernadora Esther Soria, en coordinación con los alcaldes de Cercado, Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe y delegados de Sacaba, Vinto y Quillacollo, anunció que no existen condiciones para que la región metropolitana flexibilice la cuarentena.



“Se ha hecho una evaluación del riesgo que tenemos respecto al Covid-19 y unánimemente determinaron ampliar la cuarentena, se vieron aspectos como aprovisionamiento de insumos de seguridad, falta de equipamiento y de recursos humanos para la atención en municipios y centros de salud”, indicó la primera autoridad departamental al remarcar que hasta la fecha el Gobierno central no cumplió con los compromisos de equipar los centros centinelas.



Los municipios metropolitanos coinciden en la urgencia de adquirir más reactivos para realizar pruebas ya que según informes del Servicio Departamental de Salud (Sedes) se realizan entre 25 a 30 pruebas diarias. También ven la necesidad de comprar más insumos de bioseguridad para el personal que está en primera línea, además respiradores e ítems para equipar a los centros de salud.