Ventilar el caso positivo del jugador de Guabirá puede originar sanción a la FBF

A manera de tener mayor conocimiento sobre procedimientos legales en el proceso del control antidoping, DIEZ consultó al abogado y especialista en Derecho Deportivo Mauricio Iturri, quien considera que no ha sido correcto el proceder del Tribunal Superior de Disciplina (TSD) de la Federación Boliviana de Fútbol al ventilar el caso del jugador de Guabirá que dio positivo en un partido del torneo Apertura 2020.

Según Iturri, con este antecedenete la FBF puede ser sancionada por haber violado la confidencialidad de un proceso de dopaje, siendo que resta por cumplir etapas de un procedimiento, que concluye una vez se manda un informe final a la Conmebol, FIFA y a la Asociación Mundial Antidopaje (AMA).

“La Federación Boliviana de Fútbol está expuesta a un gran problema por este caso y al parecer no midieron las consecuencias de revelar la existencia de un posible proceso o control antidoping”, sostuvo.

Iturri explicó que lo regular en un proceso es que luego de las muestras que se hacen a los jugadores, al finalizar un partido del campeonato, si hubiera un resultado adverso internamente la Comisión Médica debería hacer conocer el resultado de la muestra A al jugador y su Club (lo correcto es hablar de resultado adverso) y ahí concluye la labor de la Comisión Médica de la FBF. Posteriormente pasará al Órgano Disciplinario de la FBF, Instancia que permitirá que el jugador afectado, presente su descargo y tenga la libertad de aceptar el primer resultado.

“Después de que el jugador hace su descargo se debería emitir un fallo, que debe informarse a la Conmebol, FIFA y WADA. Después de este proceso se puede hacer público el caso, pero incluso el jugador puede pedir que no den a conocer su nombre en resguardo de su imagen y esto debe aceptarse”, explicó el abogado, quien recordó que a Rusia sufrió una dura sanción por no respetar los procedimientos de la WADA, que ahora sufre porque sus atletas no pueden participar de torneos internacionales.

“Ojalá no repercuta esto en la Federación Boliviana de Fútbol”, acotó.

Sanción por dar positivo

Iturri informó que la sanción a un jugador se da dependiendo lo que consumió, la cantidad que se encuentra en el organismo, la voluntad o la negligencia, etc, para tener un resultado adverso que se puede confirmar o descartar en la instancia disciplinaria. Dijo que hay sanciones que entre 6 meses a dos años y cuatro años.

Explicó que después de conocerse el fallo por la apertura de la muestra A, el futbolista puede pedir que se le abra la B e incluso después puede acudir al laboratorio donde se estudian las muestras para que le hagan otro tipo de estudios que pueden ayudar a demostrar su inocencia (muestra de sangre o de pelo). “Es muy caro el costo para un jugador, sobre todo si se trata de uno que gana poco, pero no deja de ser otra opción para asumir su defensa”, sostuvo.

Por otro lado, Iturri informó que a partir de enero de 2021 se reducirán las sanciones, de acuerdo reformas a la legislación internacional del doping, pero lógicamente los fallos dependerán de las sustancias que consuma el jugador para dar positivo en el control antidoping.