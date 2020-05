La hija de Carlos Valverde da positivo al coronavirus: "No me explico qué pasó"

Escucha esta nota aquí

"Ayer recibí la noticia que ninguno de nosotros quiere recibir en estos días, soy positivo para Covid-19", dice el post de Natalia Valverde, hija del periodista Carlos Valverde, que se hizo viral en las últimas horas.

"No me explico qué pasó, yo tome todas las precauciones del mundo y más, pero logró meterse e infectarme, soy de esas pacientes que está bien, sin síntomas, pero que igual contagia", escribió Natalia y dijo que tras haber sospechado que podía estar infectada, ella y su familia se aislaron.

La paciente no necesita ser internada pero sí estar aislada. Su padre informó que está en su casa, junto a él y su esposa, "alejados físicamente pero no tanto como para no escucharla y no poder hablar con ella".

Tomó todas las medidas de precaución



En su post, Natalia dice estar sorprendida porque cumplió estrictamente la cuarentena y siguió todos los procedimientos de seguridad sanitaria.

"Desde mi experiencia puedo decirles qué hay que estar atentos a cualquier síntoma, por más chico e insignificante que parezca, yo solamente tuve un muy leve dolor de garganta y pérdida de olfato al intentar oler vinagre (todo lo demás podía oler) pero me lo tome en serio".

Este jueves, Santa Cruz alcanzó los 1.318 casos positivos de coronavirus y se mantiene como el departamento más golpeado del país por la pandemia.