Destituyen a Rafael Quispe como director del Fondo de Desarrollo Indígena

Rafael ‘Tata’ Quispe no es más director del Fondo de Desarrollo Indígena. Su lugar será ocupado por Germán Huanca, que hasta ahora era viceministro de Planificación, según confirmó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.

Sin embargo, en entrevista con EL DEBER, el ‘Tata’, como se lo conoce, negó saber algo sobre su destitución y señaló que se limita a cumplir con la cuarentena en su casa, en el municipio de Coro Coro (La Paz).

“Nada, nada me han notificado. Nadie se ha comunicado conmigo. No sé si sigo en el cargo o no, nada”, dijo en un escueto contacto telefónico.

Quispe afronta un proceso por atentado contra la salud pública por haber protagonizado una reunión en medio de la cuarentena, que instruye evitar aglomeración de personas.

“Lo que ha ocurrido es que el señor Rafael Quispe va a pasar a otra área en otra sección del Ministerio (…) Él es una persona muy valiosa que ha sido opositor por muchos años”, explicó a radio Fides la ministra.

Mientras que el indígena se limitó a indicar que “ya he declarado todo lo que tenía que declarar en la Fiscalía y ahora estoy en mi casa, cumpliendo con la cuarentena”, evitando más comentarios sobre su resignación.

Sobre el caso

La autoridad, muy activa en redes sociales, hace un mes asistió a un encuentro en la comunidad Marquirivi, en el municipio de Achocalla, pese a que rige la cuarentena total, para evitar la expansión del coronavirus.

La Fiscalía abrió una investigación de oficio en su contra, por la presunta comisión de delitos contra la salud pública. Ante el hecho, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo reprochó su actitud y lo invitó a renunciar.