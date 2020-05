Los clubes recibirán menos de lo que esperaban de la ayuda de Conmebol

Escucha esta nota aquí

Triste noticia para los equipos de la División Profesional, que esperaban que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) distribuya entre los 14 clubes el millón de dólares que iba entregar la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el marco de un programa (Evolución) de apoyo que ofrece a sus afiliados para combatir la crisis económica que ha ocasionado la pandemia del coronavirus.

El jueves, la Conmebol confirmó a la FBF que iba a desembolsar 1.109.871 dólares, pero dando detalles sobre el destino de este monto: $us 700.000 para apoyo de clubes profesional, $us 140.000 para apoyo a asociaciones departamentales y $us 269.000 para costos operativos de la FBF.

Y no queda ahí la reglamentación del uso de ese dinero. El ente matriz del balompié sudamericano le hace notar a la FBF que si no cumple con la distribución establecida le pueden aplicar una sanción de acuerdo a norma (artículo 16 del Reglamento de uso de los fondos del Programa Evolución).

Haciendo números de la cifra que será destinada al fútbol profesional, cada club recibirá 50.000 dólares, que para representativos como Guabirá, Blooming y Real Santa Cruz significan la mitad de su planilla mensual y ni qué hablar de clubes como Bolívar, The Strongest, Wilstermann, Always Ready y Royal Pari, que seguramente no les cubrirá ni el 30 por ciento porque tienen un presupuesto mensual que superan los 200.000 dólares.

Robert Blanco, presidente de la División Profesional, adelantó que ya varios presidentes de los clubes lo llamaron manifestado su enfado por este tema, pues tenían la esperanza que el apoyo económico fuera mayor.