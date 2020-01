Ricardo Alandia Vega: “Es poco probable que el avicultor siga produciendo otra partida de pollos”

Advierte una crisis sectorial que pone en riesgo la producción avícola por la caída del precio para el productor. Piden ayuda al Gobierno para exportar excedentes.



¿Cómo está el sector?

En una crisis profunda agravada por los bajos precios del pollo vivo y del huevo. En el caso del pollo parrillero, al ser un ciclo de producción corto, los productores están perdiendo capital y endeudándose. Con este panorama es poco probable que el avicultor siga produciendo o vuelva a cargar otra partida de pollos en su granja. Se va a venir una caída de la oferta y el precio se va a disparar. Ahí, todo el mundo va a alzar la voz y a preocuparse. Así el productor tenga la mayor voluntad del mundo, no va a tener recursos para producir, y ese es el gran riesgo actualmente.

¿Cómo se debe revertir la crisis?

Hay que buscar mercados a los 4 y 10 millones de pollos y de huevos, respectivamente, que mensualmente genera de excedentes el sector avícola nacional. No podemos pensar que producir es malo. Al contrario, el Gobierno debe ayudarnos a encontrar mercados para colocar el excedente como una medida de alivio a la crisis. Hay países vecinos que tienen más o menos el mismo estatus sanitario que Bolivia a los que podemos exportar antes de concluir el programa de Newcastle.

En Venezuela necesitan comer sí o si y ahí podríamos exportar, pero que se nos pague al momento de firmar el contrato de venta y no después de un año, como sucedió en el pasado. En el caso del huevo, si el Gobierno alienta el consumo de este producto en el desayuno escolar, dos veces a la semana, se acaba el excedente y no hay necesidad de exportar. Fijan banda de precios con un tope máximo, ¿y quién garantiza el precio mínimo? ¿Acaso el Gobierno va a subvencionar cuando ocurra esto? Por eso, Gobierno y productores debemos buscar juntos alternativas de solución a la crisis sectorial.



¿Cuánto está perdiendo el sector por la baja del precio?

El avicultor, en el caso de Santa Cruz, está recibiendo Bs 5 por el kilo de pollo vivo y en costos operativos para producir, ese volumen, invierte Bs 8. El productor está perdiendo Bs 3 por kilo y si estimamos que cada pollo alcanza dos kilos y que la producción nacional ronda los 17 millones de pollos, el sector pierde Bs 60 millones por mes. Lo razonable que debería recibir el productor en este momento debe ser Bs 10 por el kilo de pollo vivo para que en los mercados, al público, se venda entre Bs 13 y 13,50. Con el precio actual no hay garantía de producción avícola.



¿Qué efectos puede generar la crisis de precios?

En Cochabamba son siete las granjas que han dejado de producir -registran una producción promedio de 130.000 aves por ciclo- y en Santa Cruz hay productores que han disminuido la carga animal en sus galpones. Las incubadoras han dejado de producir pollitos BB por el efecto rebote de la crisis.



¿La Ley de Servicios Financieros ayudó al sector?

Eso de la ayuda financiera no es real porque las condiciones para acceder a un crédito son rígidas. No hay políticas crediticias de fomento al sector productivo que produce y garantiza la seguridad alimentaria.



¿Cuáles son las perspectivas sectoriales?

Si el productor no se descapitaliza y endeuda vamos a mantener la producción de 205 millones de pollos en el país.