Polémica por el aumento del 4% en las pensiones

El Ministerio de Educación determinó un 4% de incremento en las pensiones escolares de los colegios privados del país para la gestión 2015. Así lo dio a conocer ayer el ministro del área, Roberto Aguilar, durante el encuentro de autoridades educativas realizado en Cochabamba. Sin embargo, la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) considera que este porcentaje atenta contra la sostenibilidad de los centros particulares, ya que el sector esperaba un aumento superior al 10%. A su vez, el dirigente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, Antonio Pereira, calificó de racional el porcentaje aprobado.



Aguilar indicó que el porcentaje de incremento obedece a una recomendación del Ministerio de Economía, que hizo un estudio y resolvió que el incremento esté acorde con las condiciones socioeconómicas del país.



Según el ministro, el diagnóstico determinó, asimismo, que no sea tomada en cuenta la tasa de inflación del pasado año, que llegó al 5,19%, para que no tenga un impacto adverso en la economía de las familias.



En ese sentido, anunció que la determinación será comunicada por medio de una circular a los directores departamentales de educación para su aplicación.



Recordó que el incremento de las pensiones año tras año ha ido variando y, en ocasiones, bajando en función de ciertos parámetros. “En una ocasión el incremento fue del 6,7% y después fue bajando hasta llegar al 5,9% el año 2014”, dijo Aguilar.



No habrá negociación

La autoridad educativa explicó que este porcentaje no es negociable y advirtió que las unidades educativas que infrinjan la disposición serán sancionadas económicamente, tal como establece la resolución 001/2015. “No va a haber negociación (con Andecop), porque obviamente no estamos en un sector sindicalizado como hacemos la negociación salarial”, reiteró.



Lamentan la decisión

La presidenta de Andecop, Isabel Sotez, lamentó la disposición gubernamental y la calificó de arbitraria, porque su sector no fue tomado en cuenta, pese a que esperaban reunirse con autoridades del sector. “Lamentamos que el incremento haya sido definido de forma unilateral, no fuimos llamados a la reunión de Cochabamba. Es una decisión arbitraria”, insistió Sotez.



La representante de Andecop recalcó que la situación económica de los establecimientos particulares se tornó insostenible en los últimos dos años con el doble aguinaldo, las inversiones en infraestructura, el aumento de la carga horaria para cumplir con el bachillerato técnico y la mora en la mensualidad, situación que llevó al cierre de al menos siete colegios en La Paz como en Santa Cruz.



El sector esperaba reunirse con el ministro del área para plantear un incremento superior al 10% y una modificación de la resolución 001/2015, a fin de que permita a los colegios negociar con los padres de familia aportes adicionales a las diez mensualidades fijadas por la norma. “El Gobierno debería tomar en cuenta que los colegios privados deben cubrir 15 planillas al año con solo 10 mensualidades y, por eso, la situación en algunos se ha tornado insostenible”, dijo.

La mora ahoga al sector



Por su parte, el presidente de la Asociación Departamental de Colegios (Adecop) de Santa Cruz, Gustavo Salvatierra, indicó que los colegios privados se sienten ‘atados de manos’ porque no hay mecanismos para obligar al padre de familia a cumplir con las mensualidades, por lo que la mora es elevada. “La mora en la gestión pasada alcanzó al 23%”, aseguró.



La resolución 001/2015 prohíbe la expulsión de los estudiantes de clases por deudas relacionadas con las mensualidades.



Coordinan inicio de labores

Por otro lado, en la reunión realizada en Cochabamba, el viceministro de Educación, Noel Aguirre, y los directores departamentales de Educación coordinaron los últimos aspectos pendientes para la gestión 2015, que arranca este lunes con las inscripciones escolares.



En el encuentro se trataron temas como la implementación de la modalidad de reducción del número de alumnos por aula, contemplada por la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, además del número de ítems de profesores requeridos anualmente.



Las autoridades ratificaron el calendario escolar, que contempla cinco días para el registro escolar, vacaciones de invierno de dos semanas y la finalización de las labores escolares para la última semana de noviembre.



Precisamente, con miras al registro escolar en los últimos días ha aumentado el número de sillas fuera de los establecimientos escolares con alta demanda.



Las autoridades educativas ratificaron que los espacios en estos centros educativos serán sorteados