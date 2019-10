Mujer de un kamikaze del Bataclan presume del “sacrificio” de su marido

La esposa de Samy Amimour, uno de los tres kamikazes de la sala de conciertos parisina Bataclan, está orgullosa de la participación de su marido en los atentados de noviembre, y lamenta no haber podido hacerse explotar con él, indica este lunes el diario Le Parisien.



En diversos correos electrónicos enviados desde Siria, Kahina, de 18 años, dijo haber estado al corriente de sus planes "desde el principio", y haberle animado a ir a Francia "para aterrorizar a la población francesa, que tanta sangre tiene entre sus manos".



"Nada será como antes. Envidio tanto a mi marido, me habría gustado tanto estar con él para hacerme explotar", señala la mujer en un mensaje el pasado 18 de noviembre, cinco días después de esos ataques en los que hubo 130 muertos y más de tres centenares de heridos.



La joven enaltecía la violencia y aseguraba que mientras se siguiera ofendiendo al islam y a los musulmanes "todo el mundo" iba a ser un objetivo potencial, y "no solo los policías o los judíos".



Kahina conoció a Amimour en 2013 y partió con él a Siria, y en otros de esos correos electrónicos presumía de lo bien que vivía allí, pero criticaba los ataques de la coalición contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que veía como "una guerra pura y dura contra el islam, y no contra el terrorismo".



"En Francia y en otras partes vivís bien, y aquí la gente muere.

Es injusto. Dentro de poco, si Alá quiere, Francia y toda la coalición va a saber lo que es la guerra en casa. Vosotros nos matáis, nosotros os matamos. La ecuación es simple", decía la mujer de Amimour, que fue enterrado el jueves a las afueras de París.



Ese mismo mensaje fue lanzado por los tres terroristas del Bataclan a los policías con los que intentaron negociar la noche de los ataques.

"Habéis hecho daño a nuestros hermanos, habéis bombardeado Siria (...). Hacemos lo que vosotros hacéis en Siria", señaló uno de los integrantes del comando, según la investigación a la que ha tenido acceso el diario "Le Figaro".



El yihadista reclamó igualmente la salida de la coalición de Siria e Irak: "Quiero que os vayáis, que saquéis vuestros ejércitos.

Quiero un papel firmado que lo demuestre. (...) Si en cinco minutos no tengo nada, mato a un rehén y lo tiro por la ventana".

Los terroristas dijeron actuar en nombre del EI y del islam, y buscaron expresamente a los miembros de la banda Eagles of Death Metal, que tocaba esa noche.



"Es un grupo estadounidense. Vosotros bombardeáis con los estadounidenses, así que nosotros la tomamos contra los estadounidenses y contra vosotros", afirmaban los yihadistas, según el relato ofrecido por una testigo.



"Le Figaro" añadió este lunes que el comando colocó a gente en puertas y ventanas a modo de escudo humano, precisó que uno de los terroristas de Saint Denis intentó entrar en el estadio cuatro veces sin conseguirlo, y detalló que el conocido como comando de las terrazas disparó más de 400 veces en apenas 20 minutos.