Poco interés para fijar posición sobre la TV

Una comisión, compuesta por The Strongest, Oriente, Nacional Potosí, Guabirá y San José, para coordinar y fijar una posición sobre la renegociación de los derechos de televisión en los torneos de la Liga boliviana no se pudo reunir. Solo estuvieron en la cita Guabirá, San José y Oriente Petrolero, pero los únicos que coincidieron en las oficinas de la Liga fueron los representantes del rojo y del equipo orureño en la jornada de ayer.

"Creo que debemos ser más responsables para trabajar y darle una respuesta a la empresa que tiene los derechos de la televisión (Sport TV Rigths). Por eso el fútbol está tan mal, si no somos serios con un tema que nos interesa a todos", afirmó Wilson Martínez, presidente del equipo santo.

Martínez indicó que en la jornada del jueves se presentó en la Liga junto con el delegado de Guabirá. El orureño agregó que como no hubo reunión se postergó para este viernes (10:00), pero ahora tampoco llegaron los comisionados. "Esta comisión se nombró en un congreso, pero no viene nadie. Ahora estoy solo. Me dijeron que vino temprano el de Oriente (representante) y se marchó", sostuvo.

Los dirigentes de los clubes piden que la empresa Sport TV Rigths, representada por José Quiroga, incremente el pago anual a la Liga por los derechos de televisión. Actualmente la compañía paga 2,8 millones de dólares, mientras que los ligueros solicitan un aumento de 1,5 millones de dólares. De lograr el pedido que solicitan los clubes, el dinero puede ayudar para que algunos salgan de la crisis financiera por la que atraviesan.