Súper Mario: "Algunos jueces están incómodos de que sea su colega"

Mario del Alcázar, capitán del equipo rojo de Juga2 (Red Uno), fue elegido el lunes por los seguidores de las redes sociales del Bailando como el reemplazo oficial de Verónica Larrieu, quien es jurado del reality de baile.

Chichi Kim, Mariano de la Canal y Carmen Salinas mostraron recientemente su disconformidad por la forma en la que se decidió que el exguerrero sea su colega.

"Primero debía superar 40.000 likes, pero luego a pedido de Mariano y Chichi, hicieron que la nueva meta sea 100.000.Cuando ellos vieron que estaba en la suma requerida quería que llegue a los 150.000, lo que era imposible", comentó Mario sobre la votación que lo hizo ganarse un lugar entre los jurados.

Por su parte, Súper Mario agradeció a la gente que votó por él. "Puede que sea el menos querido por los demás jurados, pero lo importante es ser querido por el público", expresó.

"No se enojen conmigo, Verito fue quien me propuso y la gente quien me dio su confianza a través de su voto", añadió el nuevo jurado.

