64% de parque automotor de la Policía no funciona

La falta de mantenimiento es la principal causa por la que la Policía no pueda disponer del total de su parque automotriz en Bolivia.



“Tenemos un drama: sólo el 36% del parque automotor de la Policía ahora funciona y el resto no funciona por falta de mantenimiento”, dijo el Ministro durante una explicación que brindó ante el Senado para justificar las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana.



Romero señaló que, de acuerdo a ley, el mantenimiento de los motorizados policiales está a cargo de las gobernaciones, pero “nadie asumió realmente” esa obligación.



Aclaró que “algunos” intentaron asumir esa responsabilidad mediante un taller mecánico, y que sólo Santa Cruz tiene un centro de mantenimiento policial, el cual se estableció en gran parte por esfuerzo de la Alcaldía cruceña, según la autoridad.



Indicó que otro problema es que algunos motorizados están a disposición de la Policía en calidad de comodato, porque vienen de incautaciones, pero la norma no permite que alcaldes aporten al mantenimiento y combustible de los mismos.



Con ese argumento, el Ministro sostuvo su posición de que se debe aprobar las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, mediante las cuales se habilita a todas las entidades territoriales autónomas a que colaboren con el mantenimiento de los motorizados, además de la dotación de equipos y hasta alimento para los efectivos policiales.



El Senado sancionó las modificaciones, y sólo falta la promulgación del Órgano Ejecutivo para que entren en vigencia.

Romero destacó que en los últimos años hubo un incremento considerable de los motorizados policiales, gracias a inversiones del Gobierno central y entidades subnacionales.



Señaló que en 2005 había un vehículo por cada 213 efectivos, y una motocicleta por cada 127 policías. Pero esa situación se mejoró, porque actualmente hay un vehículo por cada 32 uniformados y una moto por cada 19.



El Ministro resaltó que, sólo en las últimas cinco gestiones, se dotó 677 vehículos y 892 motocicletas a la institución verde olivo, pero aún se necesita avanzar en este tema, con el objetivo de reforzar la presencia física de efectivos en los barrios y comunidades.



Cámaras de seguridad



En su explicación, Romero informó que en el país el Gobierno cuenta con 2.006 cámaras bajo el siguiente detalle:



- 586 en el Chaco de Tarija, todavía es una tarea pendiente en la ciudad, dijo.

- 358 en Santa Cruz y Montero.

- 355 en el área metropolitana de Cochabamba.

- 290 en el área metropolitana de La Paz.

- 164 en Potosí.

- 88 en Sucre.

- 51 en Cobija.

- 42 en Trinidad.



Recordó que también por problemas de mantenimiento la mitad de estas cámaras no funcionaba a comienzos de año, y anunció que se hará “una inversión muy agresiva” para multiplicar la presencia de estos equipos.