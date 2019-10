Google, a punto de fracasar en otra red social

Google acaba de publicar en su blog un comunicado en el que parece anticipar lo que sucederá con Google+: que desvinculará el uso de esta red social del resto de los servicios de Google.



Si esto se concreta, sería la tercera vez que el buscador intenta, sin éxito, consolidar una nueva red. El primer esfuerzo fue Buzz, luego Wave, y desde julio de 2011 es Google+.



Tras el fracaso de las dos primeras redes, se creó ésta última que aparentemente no cumple con las expectativas deseadas al no poder competir con Facebook, su principal rival.



"Mientras acertamos con ciertas cosas, tomamos un par de decisiones que, retrospectivamente, tenemos que repensar", escribió el vicepresidente de productos de streaming, fotos y redes sociales de Google, Bradley Horowitz.



"La gente nos ha dicho que el acceso a todas las cosas relacionadas con Google a través de una cuenta hace todo mucho más fácil, pero también hemos escuchado que no tiene sentido que el perfil de Google+ sea la identidad del usuario en todos los otros productos de Google", añadió.