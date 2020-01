La Maternidad necesita 40 camas y 240 enfermeras

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, admitió que existen problemas en el servicio de neonatología de la maternidad Percy Boland tal como lo denunciara el asambleísta del MAS, Johnny Morató, cuando mostró fotografías en las que se ve entre tres y cuatro bebés compartiendo una sola cuna y otro pequeño en un sofá.

Urenda dijo que el departamento de Santa Cruz necesita 10.000 ítems de salud, que le adeuda el Gobierno nacional desde hace 20 años, y que este año la región solo ha recibido 100 cargos.

"La Gobernación tiene 42 camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de la maternidad; necesita otras 40 camas y 240 enfermeras, es decir, una enfermera por cama para los tres turnos. Sin recursos, sin pacto fiscal se imposible atender esta necesidad, tendríamos que cerrar la Gobernación y dedicarlos solo a hacer salud", expresó la autoridad departamental.

Urenda pidió al asambleísta Morató y a los demás parlamentarios del MAS a hacer gestiones ante el Gobierno para que dé ítems y los recursos que necesita el departamento cruceño para resolver los problemas de salud.

"En los últimos cuatro años no hemos recibido ningún apoyo del Gobierno, pese a que la salud es su obligación. Ellos no se pueden lavar las manos y encima criticarnos y exigirnos que hagamos los que ellos deben hacer. No tenemos cómo resolver los problemas en neonatología; además, acaban de recortarnos 15 millones de bolivianos a los hospitales de tercer nivel", añadió.

Según el secretario departamental, la Gobernación paga 1.800 ítems en salud, invierte Bs 300 millones en esta área, pero no es suficiente. "La maternidad necesita 60 enfermeras, hemos creado 134 ítems el año pasado y ahora estamos creando 60 más. No podemos seguir cubriendo una obligación que es del Gobierno. Ellos no pueden estar solo mirando. Ellos quieren ahogar a la Gobernación, ahogar al gobernador Rubén Costas solo porque es opositor al Gobierno", manifestó.

"Que se pongan las pilas"

Más adelante, el secretario de Salud también pidió al gobierno municipal cruceño hacer funcionar su sistema de salud, porque si los hospitales de segundo nivel hacen funcionar sus Unidades de Cuidados Intermedios los problemas en la maternidad se acabarán. "Ellos tienen déficit de 18 camas, tienen problemas para contratar personal, pero deben ponerse las pilas", remarcó.

Urenda descartó que la Gobernación vaya a declarar emergencia por la saturación de bebés en el servicio de neonatología, pero anunció que hasta mayo el hospital Japonés habilitará 20 cunas más en la UTI. "Estamos brindando el servicio de cuidados intermedios, aunque esa no es nuestra competencia, sino de los hospitales municipales", aclaró.