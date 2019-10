Hay distorsión en un seguro de vida

Trabajadores de 11 medios impresos del país mostraron su preocupación por las distorsiones que sufre la Ley 554 de Seguro de Vida, en el proceso de afiliación de beneficiarios afectando el espíritu de la norma, creada para beneficiar a los trabajadores de la prensa.

Representantes de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Los Tiempos, Gente, Opinión, La Patria, El Diario, Página Siete, Correo del Sur, El Potosí, ELDEBER y El Día solicitaron a la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia tomar acciones encaminadas a modificar la Ley 554 para corregir irregularidades identificadas, como el hecho de que la ley no beneficia a los trabajadores afectados por invalidez temporal ni por accidente.



Asimismo, observan que este instrumento permite el registro irregular de beneficiarios incluidos en la nómina presentada por el exdirigente Boris Quisbert, en la cual figuran docentes y autoridades universitarias y empleados de empresas de cable, entre otros. Para los trabajadores de medios escritos este antecedente demuestra que el beneficio no llegará a los verdaderos trabajadores de la prensa.



De la misma manera se observa que el directorio del Fondo Privado de Seguro de Vida tiene una mayor participación de funcionarios de Gobierno, lo cual es una figura que no se justifica cuando el Estado no realiza aportes al Seguro Privado.



Advierten que las cargas tributarias originadas en el aporte del Seguro de Vida generan un riesgo para las empresas periodísticas y la estabilidad laboral.



Los representantes de los medios, que se reunieron el 23 de septiembre en Cochabamba exigen una ley que regule el pauteo publicitario para eliminar toda forma de exclusión en la asignación de avisos