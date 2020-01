Piden detener a León por libreta militar y labor edil

La Fiscalía de Distrito de La Paz solicitará la detención preventiva del Eduardo León por la falsificación de su libreta de servicio militar y manejo de recursos del municipio de El Alto, confirmó el titular de ese despacho, Edwin Blanco, la audiencia está convocada para las 14.00 horas, pero no se menciona el lugar.



El exdefensor de Gabriela Zapata está internado en el hospital de Clínicas con un cuadro gástrico complicado, aunque la Fiscalía manifiesta que el informe del IDIF refiere que no tenía ninguna dolencia la semana pasada y que podía acudir a una declaración.



Conoce más: Llevan a León a Hospital y espera audiencia cautelar



Según Blanco, existe la probabilidad de autoría de haber falsificado la libreta de servicio militar porque aparecieron dos documentos; asimismo, cuando León era asesor en el municipio de El Alto no rindió cuentas del dinero que recibió.



El Fiscal dijo que los delitos de falsedad material y falsedad ideológica no prescriben porque fueron constantes en el tiempo ya que ese mismo documento sirvió al abogado para concurrir a distintas labores profesionales.



Lea también: Gobierno quita el título a León y él inicia una huelga



La pasada jornada, por una decisión administrativa, se procedió a la anulación del título de abogado de León y también su matrícula, decisión asumida por los ministerios de Justicia y Educación. El abogado se declaró en huelga de hambre ante su nueva aprehensión.



Los datos del Ministerio de Defensa indican que existe una libreta militar original, expedida en 2005, bajo la figura de “redención” pero que León presentó, en 1995 otra libreta militar, con la que obtuvo el título de abogado.