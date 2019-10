Diego Pino va por más y estrena 'El Sastre'

"El Sastre" del cineasta tarijeño Diego Pino saldrá a la luz este viernes en su ciudad natal y más tarde estará disponible en plataformas digitales como YouTube y Vimeo, cuando termine su recorrido por concursos internacionales.



La historia, según relata el director, trata de amor y obsesión entre un sastre reconocido y su joven asistente. Sin embargo el amor que siente Ragotzky por Giuliana es prácticamente imposible. "¿Podrá Ragotzky vencer sus instintos animales?", pregunta Pino a los lectores.



El cortometraje es el número 14 en la joven carrera del director que acumula varios premios internacionales y con esa experiencia mandará a "El Sastre" a conquistar las salas del mundo.



Su anterior filme, "El General", fue elegido en 2012 entre los 10 mejores del planeta por el concurso Your Film Festival donde se abrió paso - y con todo derecho - entre los más de 15 mil cortometrajes llegados de todo el mundo.



Con ese antecedente, es imposible no desesperar para ver su última obra. Si bien no tiene confirmado su estreno en Santa Cruz, asegura que pronto podrá verse en internet.



Mientras tanto, Pino se alista para la mayor de sus apuestas: Lana, su primer largometraje.

